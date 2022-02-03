Карен Донфрид – Макею: Беларусь столкнется с последствиями за содействие агрессии РФ 4 3.02.2022, 22:41

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Карен Донфрид

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии предупредила Лукашенко.

Помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид провела телефонный разговор с лукашенковским министром иностранных дел Владимиром Макеем. В ходе беседы они обсудили наращивание российских войск в Беларуси.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на сообщение Бюро Госдепартамента США по делам Европы и Евразии в Twitter.

Донфрид выразила обеспокоенность по поводу плана ввода 30 тысяч российских военнослужащих в Беларусь для проведения военных учений, особенно с учетом того, что более 100 тысяч военнослужащих уже размещены на границе России с Украиной.

При этом она подчеркнула, что Беларусь столкнется с соразмерными последствиями, как и Россия, если она будет частью плана дальнейшего вторжения в Украину.

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