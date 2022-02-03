Украина в тестовом режиме попытается отсоединиться от общей энергосистемы с Беларусью 2 3.02.2022, 22:51

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Украина готовится к синхронизации своей работы с европейской сетью ENTSO-E.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила изменения к правилам рынка электроэнергии на период прохождения энергосистемой Украины изолированного режима. Соответствующее решение принято на заседании НКРЭКУ 3 февраля, передает zn.ua.

"С целью устойчивого прохождения системных испытаний... работа системы в изолированном режиме требует внесения изменений в Правила рынка", - говорится в обосновании к решению НКРЭКУ.

Напомним, что Украина готовится к синхронизации своей работы с европейской сетью ENTSO-E. Синхронизация украинской и европейской электросетей является стратегической целью на национальном уровне, направленной на создание конкурентного и прозрачного рынка электроэнергии в соответствии с требованиями европейского законодательства и рыночных практик.

Присоединение к ENTSO-E запланировано на 2023 год.

Соответственно Украина должна отсоединиться от общей электросети с Россией и Беларусью.

Тестовая работа энергосистемы Украины в изолированном режиме запланирована на протяжении трех дней в феврале 2022 года.

При этом Украина готовится к сценарию, когда отсоединившись от России и Беларуси в тестовом режиме, подключиться назад просто не сможет.

"Следует быть готовыми к ситуации, когда по независимым от украинской стороны причинам, в изолированном режиме отечественным ОЭС придется поработать дольше трех дней", - отмечают в Министерстве энергетики.

При этом Беларусь и Россия в 2021 году обеспечили 75% украинского импорта электроэнергии. Импорт из этих стран производился всего лишь до мая 2021 года, после чего был запрещен решением НКРЭКУ. А затем восстановлен в ноябре 2021 года, правда, только из Беларуси.

В январе 2022 года импорт электроэнергии в Украину составил 511,5 тыс. МВт-ч. Причем почти 100% импорта составили поставки из Беларуси. Системному оператору "Укрэнерго" понадобились поставки мощностью 500 МВт для поддержки энергосистемы Украины.

Украина также несколько раз запрашивала у Беларуси аварийную помощь. В частности, 25 января, когда две АЭС Украины вывели на ремонт несколько энергоблоков, в Минэнерго Беларуси заявили, что по запросу Украины в этот же день были увеличены поставки электроэнергии в рамках двустороннего договора по обеспечению аварийной помощи в случае необходимости.

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