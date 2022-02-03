Футболисты могилевского «Днепра» заболели коронавирусом 3.02.2022, 23:03

Фото: Global Look Press

Товарищеский матч в Минске не состоится «по состоянию здоровья гостевой команды».

Товарищеский футбольный матч в Минске не состоится «по состоянию здоровья гостевой команды». В нём в пятницу на стадионе «Динамо-Юни» должны были сыграть минское «Динамо» и «Днепр-Могилёв». О причине отмены поединка сообщила пресс-служба динамовцев.

«Днепр-Могилёв», клуб первой лиги белорусского чемпионата, в соцсетях отмену матча объяснил «непростой эпидемиологической обстановкой», но не стал уточнять — в команде или в столице.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заболели десять футболистов бобруйской «Белшины».

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