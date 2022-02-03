СМИ: Россия намерена сфабриковать предлог для вторжения в Украину 5 3.02.2022, 23:12

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Разведка США сообщила о подготовке РФ фейкового видео.

Агентство национальной безопасности (АНБ) США подтвердило информацию о планах России сфабриковать предлог для вторжения в Украину. Для этого предполагалось использовать фейковое видео с убитыми.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на сообщение журналиста Кайли Этвуд в Twitter.

По ее словам, информацию о планах российского руководства ей подтвердил заместитель советника по национальной безопасности в администрации Белого дома Джонатан Файнер.

Он отметил, что у США есть разведанные о том, что Россия рассматривает возможность организации "чрезвычайно тщательно продуманного" заговора. Его планировалось использовать в качестве предлога для вторжения в Украину.

В фейковом видео должны были участвовать актеры. Они изображали бы тела "убитых" и "скорбящих" в событиях, которые бы инсценировали бы сами.

Накануне New York Times и Washington Post со ссылкой на источники сообщили о намерении России сфабриковать предлог для вторжения в Украину. В этом качестве планировалось использовать фейковое видео.

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