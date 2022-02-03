Белорусам порекомендовали провести вечера встреч для выпускников по видеосвязи 1 3.02.2022, 23:24

Традиционно встречи одноклассников в белорусских школах проводятся в первую субботу февраля.

Уже в эти выходные в белорусских школах должны были состоятся вечера встреч выпускников.

Однако Минздрав порекомендовал не проводить мероприятие. Как сообщается в официальном комментарии министерства, это связано с увеличением количества заболевших ОРИ и COVID-19, в том числе и среди детей.

В ведомстве посоветовали отказаться от встреч как в учебных заведениях, так и в местах общественного питания.

Как альтернативу, Минздрав предложил провести встречи выпускникам и педагогам в социальных сетях или по видеосвязи. А если есть желание все-таки встретится лично, то перенести мероприятие на более поздний срок, когда эпидситуация в стране стабилизируется.

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