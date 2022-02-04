США ввели санкции против лукашистов в рамках «запрета Хашогги» 2 4.02.2022, 8:05

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фото: яндекс.Дзен

Что предусматривают новые ограничения?

США ввели визовые ограничения в отношении нескольких официальных лиц Беларуси за их деятельность, направленную против диссидентов. Об этом сообщается в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, распространенном 4 февраля.

В заявлении говорится, что новые ограничения запущены в рамках «запрета Хашогги».

Фамилии людей, попавших под санкции, не называются. Однако в заявлении сообщается, что визовые ограничения коснутся граждан Беларуси, причастных к «серьезной деятельности, направленной против диссидентов, которая осуществлялась вне национальной юрисдикции», а также упоминается случай с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской, которую прошлым летом во время Олимпиады в Токио пытались насильно вернуть домой за критику спортивных чиновников.

«Соединенные Штаты приветствуют усилия Белорусского фонда спортивной солидарности по поддержке и защите прав спортсменов в условиях жестких репрессий режима Лукашенко в отношении белорусов внутри страны и за ее пределами. Мы выражаем солидарность с Тимановской и всеми, кто столкнулся с попытками режима заглушить критику», — сообщается в заявлении Госдепа.

В Госдепартаменте пояснили, что имена фигурантов этого списка называться не будут.

«Эти меры — часть комплексных усилий по предотвращению и реагированию на акты транснациональных репрессий со стороны любого правительства, преследующего журналистов, активистов и диссидентов», — говорится в заявлении Госдепартамента.

Госдепартамент выразил свою поддержку народу Беларуси и еще раз призвал власти страны освободить всех политзаключенных, начать диалог со своими политическими оппонентами и прекратить репрессии против гражданского общества, независимых СМИ, оппозиции, спортсменов, студентов, юристов и представителей других профессий.

«Мы продолжим работу с международным сообществом, чтобы привлечь к ответственности всех ответственных за репрессии и нарушения прав человека в Беларуси» — говорится в заявлении Госдепа.

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