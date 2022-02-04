Эстония разработала план на случай вторжения России в Украину 4.02.2022, 8:12

Его обсудили на заседании правительства.

Правительство Эстонии провело заседание, на котором обсуждался план подготовки страны к последствиям возможного вторжения российской армии на территорию Украины.

«Прямой военной угрозы Эстонии нет, но каждый человек и организация должны быть готовы к последствиям расширения боевых действий в Украине. Сосредоточение российских сил на границах Украины и агрессивное поведение в отношении безопасности всей Европы заставляет нас основательно готовиться к кризису, сопровождающему усиление военной активности», — заявила премьер-министр Кая Каллас.

В правительстве считают, что необходимо готовится к потоку беженцев, энергетическому кризису, кибератакам и экономическим последствиям.

На нужды обороны, в частности, правительство дополнительно выделяет 380 млн евро. Также органы местной власти призвали обеспечить в кризисных ситуациях основных услуг и средств к существованию людей на местах.

Угроза вторжения России в Украину

Россия стягивает войска к украинским границам с конца октября 2021 года. По словам министра обороны Алексея Резникова, по состоянию на 28 января 2022-го на границе с Украиной находятся около 130 тысяч российских военных, но не наблюдается никаких действий военного характера, который бы отличались от ситуации весной прошлого года.

В Госдепе США считают, что президент РФ Владимир Путин может решиться на вторжение в Украину до середины февраля. По информации западных СМИ, Россия завершила «последние приготовления ко вторжению». В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что власти Украины не видят прямой угрозы вторжения России. По его словам, полномасштабное вторжение физически невозможно и поводов для паники нет.

Президент Владимир Зеленский призывал украинцев не паниковать из-за новостей об угрозе вторжения и говорил, что ситуация не изменилась по сравнению с прошлым годом, но возрос ажиотаж в информпространстве.

Ситуация у восточной украинской границы вызывает беспокойство среди чиновников США и стран Европы. По словам американского президента Джо Байдена, Белый дом готовит комплекс мер, чтобы не допустить нового вторжения России в Украину. Глава Белого дома охарактеризовал их как «наиболее всеобъемлющий комплекс инициатив, чтобы Путину было очень трудно сделать то, что, как опасаются люди, он может сделать».

14 января газета The Guardian и телеканал CNN сообщили, что Россия разместила на территории Украины диверсантов для спецоперации, что может стать поводом к вторжению. Позже в Пентагоне и Белом доме подтвердили, что у США есть такая информация.

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