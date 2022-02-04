Белорусы спросили у МВД, можно ли пить в общественном месте безалкогольное пиво 4 4.02.2022, 8:19

3,514

Ответ удивил.

МВД ответил на электронную петицию белорусов, которые спрашивали, можно ли распивать в общественном месте безалкогольное пиво.

Обращение «обеспокоенных граждан» было опубликовано на сайте Petitions.by. Авторы письма указывали, что некоторые люди отказываются от алкогольных напитков и отдают предпочтение их безалкогольным аналогам при этом считая, что их распитие в общественных местах не запрещено.

«В это же время известны случаи, когда к гражданам, которые в общественных местах употребляли безалкогольное пиво, подходили сотрудники милиции и грозили административной ответственностью», — сообщалось в обращении.

Ответ пришел за подписью замначальника Главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Сергея Красуцкого.

«Разъясняем, что в соответствии с частью 1 статьи 19.3 КоАП предусмотрена административная ответственность за распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива в общественных местах. При этом в КоАП определение пива отсутствует. Таким образом, по части 1 статьи 19.3 административная ответственность должна наступать за распитие любого пива, в том числе безалкогольного», — сообщалось в ответе.

Напомним, что по ч.1 ст. 19.3 КоАП нарушителям грозит до восьми базовых величин (256 рублей) штрафа.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».