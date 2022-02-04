Военный эксперт о перехвате «украинского» дрона: Будем рассматривать Беларусь как вероятного противника 4.02.2022, 8:36

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Чего добился своей провокацией режим Лукашенко?

МИД Беларуси заявил о перехвате украинского беспилотного летательного аппарата на своей территории. Военный эксперт из Украины Олег Жданов в эфире программы «Студия Белсат» поделился своим видением ситуации, а также рассказал о последствиях подобных провокаций для Беларуси.

По мнению военного эксперта Олега Жданова, ситуация с беспилотником, о которой заявили в МИД Беларуси, ни что иное, как инсценировка провокации на границы с Украиной.

«Скорее всего, это проба пера. Посмотреть на реакцию в и дальнейшем использовать воздушное пространство для создания провокационных ситуаций».

Олег Жданов считает, подобные провокации направлены в первую очередь не на развязывание вооруженного конфликта между Беларусью и Украиной, а на подрыв экономических связей между странами, в чем заинтересованы власти России.

«С Западом, понятно, уже в результате миграционного кризиса отношения очень сильно испорчены, осталось только испортить отношения с Украиной и разорвать наши контракты, экономические связи, которые сегодня существуют. И Беларусь будет в полной зависимости от Российской Федерации, тогда, наконец, Владимир Путин склонит Александра Лукашенко к подписанию договора о создании союзного государства».

Эксперт подчеркивает, что такие провокационные действия белорусских властей в угоду Москве в конечном итоге могут привести к реальному ухудшению отношений и восприятию Беларуси Украиной в качестве вероятного противника, чего пока что нет.

«Судя по тому, что происходит в самой республике, я думаю, к сожалению, мы вынуждены будем это сделать. И будем рассматривать Беларусь как вероятного противника, соответственно отрабатывать планы оборонительных операций вдоль нашей северной границы».

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