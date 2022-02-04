Роттердам согласился разобрать часть исторического моста, чтоб пропустить яхту Безоса 1 4.02.2022, 8:41

фото: t4s

Мост Конингсхавен состоит из частей, которые датируются 1878 годом.

Власти нидерландского города Роттердам предварительно согласились разобрать часть исторического моста Конингсхафен, чтобы по заливу могла пройти яхта миллиардера Джеффа Безоса.

Об этом сообщает The New York Times.

По данным журналистов, яхта оказалась слишком высокой, чтобы без преград пройти по единственному пути к морю. Окончательное решение о демонтаже части моста еще не принято.

Власти города сообщили, что судостроительная компания готова покрыть все траты на демонтаж части моста. Кроме самих услуг власти города также оценят экологические и экономические последствия.

Мост Конингсхавен состоит из частей, которые датируются 1878 годом. Мост ранее был частью железнодорожной линии к Роттердаму, но в 1993 году ее разобрали.

В мае 2021 года стало известно, что вскоре к клубу обладателей суперъяхт примкнет и основатель компании Amazon Джефф Безос. По информации Bloomberg, самый богатый бизнесмен планеты строит себе одну из крупнейших в мире парусных яхт.

Трехмачтовая яхта длиной 127 метров, которую уже готовит нидерландская верфь Oceanco, обойдется Безосу в $500 млн. В пару к ней будет построена вспомогательная яхта, способная принимать вертолеты.

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