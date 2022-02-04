Ученые: Люди видят мир с запозданием на 15 секунд 4.02.2022, 8:45

Теоретически все люди на планете живут немного в прошлом.

Если вы думаете, что: то, что видите, происходит здесь и сейчас, то сильно заблуждаетесь. Человеческий мозг воспроизводит картинку с опозданием в 15 секунд. Теоретически все люди на планете живут немного в прошлом. Ученые из Беркли первые обнаружили и исследовали этот феномен.

Об этом сообщает издание The Conversation (перевод — planetanovosti.com).

Так происходит, потому что мозгу необходимо время, чтобы визуализировать, принять информацию и обработать ее. Даже если предположим, что человек будет просто смотреть на стену, его мозг будет ее анализировать каждую секунду. Мы моргаем, меняем положение глаз и взгляда соответственно, концентрируемся на разных предметах и тому подобное. Обработать такой поток данных мгновенно человеческий мозг просто не способен.

Как работает человеческий мозг?

Ученые попытались объяснить на “простом языке”, как человеческий мозг обрабатывает информацию, и откуда взялись эти 15 секунд. Для этого они исследовали то, как человек визуализирует данные. Почему при стабильной картинке, данные, которые поступают, не связанны с собой.

Оказалось, что главный орган сначала обрабатывает всю информацию, что собрал за 15 секунд, затем выдает человеку нечто похожее на “средне арифметическое”. То ест мы каждую секунду видим среднее значение того, что происходило за последние 15. Получается, то что нам кажется стабильной картинкой — самый настоящий самообман.

Работай он в режиме реального времени, мы бы не могли сконцентрироваться в пространстве и времени. Это был бы настоящий хаос. Теорию подтверждает то, что люди не замечают какие-то незначительные изменения, что происходят с течением времени. Биологи уверенны, главный человеческий орган таким способом максимально упростил себе работу.

Чтобы доказать этот феномен, провели необычное исследование. В нем приняло участие сразу несколько сотен добровольцев. Как проходил эксперимент: участникам показывали видеоролики, которые подготовили заранее. Сюжет видео прост: крупным планом показывали лицо, которое постепенно старело. Далее исследователи просили указать возраст человека с ролика за 15 секунд до его окончания. Люди все время затруднялись и не могли ответить.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».