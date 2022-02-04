Мнение: Роли для Лукашенко расставлены достаточно открыто и унизительно 7 4.02.2022, 8:57

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Диктатора предупредили.

С Макеем поговорила помощница Блинкена Донфрид.

Минск информацию о беседе не опубликовал, а Вашингтон решил поделиться подробностями. Следует, что разговор для Минска был не самым приятным, пишет телеграм-канал cynic.

Из данного кейса делаем сразу несколько выводов:

1) Лукашенко не рассматривается в качестве самостоятельной фигуры - его видят в качестве "дополнения к Путину", поэтому относительно войны с Путиным говорит Блинкен, а с помощником Путина говорит помощница Блинкена. Роли для Минска расставлены достаточно открыто и унизительно.

2) Лукашенко предупредили о том, что в случае любой эскалации, в которой будет замешана беларуская сторона, одинаковыми виновниками станут обе стороны, которые могут спровоцировать конфликт - Москва и Минск.

3) В прессе и в официальных позициях дипломатов несколько раз публиковались озабоченности численностью вооруженных сил, которые пребывают в Беларусь в рамках учений. Пока официальной реакции не последовало, но реплики будут даны и по поводу предложения Лукашенко организовать "учебные центры".

Сами центры рассматриваются не столько в качестве риска для формирования полномасштабных военных баз, сколько в качестве оправдания для того, чтобы часть войск могла под якобы законным мотивом остаться на территории Беларуси на некоторое время после окончания учений.

Сами войска не могут быть использованы для подавления теоретической протестной активности: они играют сугубо эмоциональную и психологическую роль "поддержки Лукашенко" для младшего звена.

В остальном войска необходимы и в качестве инструмента давления на "верхушку", но относительно спорным является инструментарий данных "вагнеровцев", которых в Беларусь запихнули якобы по инициативе Минска.

Лукашенко действительно требовал силовую поддержку на всякий случай, чтобы контролировать улицу. Как шутит один из "знакомых", в Москве все перепутали и прислали силовую поддержку, чтобы контролировать Лукашенко.

Провокация с "украинским беспилотником" оказалась достаточно непонятной. Вброс про Украину ясен, хотя кулуарно "жмут руки" и увеличивают торговлю, но вот зачем для вброса был применен российский Орлан, о чем сами российские эксперты и сообщили, остаётся загадкой.

Это, как минимум, глупый фейк, который специально готовился к приезду Шойгу. Провокация под приезд главы по оборонке не вызывает вопросов, но на кого-то же было рассчитано это странное фото.

Более того, сами пропагандисты опубликовали ролик с маршрутом летающей конструкции. И по траектории видно, что российский Орлан, пойманный белорусами в качестве фактора украинской угрозы, вылетел из Беларуси, сделал крюк над украинской границей и полетел к точке перехвата.

Так, пропаганда слила целых 2 фактора собственной грубой лжи. Зачем?

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