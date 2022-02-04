«Такие беспилотники есть только у России и Беларуси» 12 4.02.2022, 9:09

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Посол Украины рассказал, как сходил в МИД РБ, и разоблачил фейк лукашенковских пропагандистов.

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, которому был заявлен протест «в связи с целенаправленным запуском беспилотного летательного аппарата с Украины на территорию Беларуси», рассказал, как сходил в белорусский МИД.

Информацией он поделился на своей странице в Facebook.

«Не успел я выйти из лифта в МИД Беларуси, как на меня налетела белорусская корреспондентка госканала БТ 1 [Беларусь 1] (позже я узнал, что зовут ее Ксения) и стала настойчиво спрашивать, «не шпионаж ли это»? — написал посол. — То, что она появилась в МИД и заранее знала вопросы, о которых мы говорили с белорусскими коллегами само по себе уже необычно и не делает чести дипломатическому ведомству».

Он заявил, что считает это «заранее спланированной провокацией»:

«Тем более, что в это время в Минобороны так же был вызван помощник военного атташе и его также ждал корреспондент с этого телеканала канала и с тем же вопросом. И тут вопрос — зачем?»

«Речь идет о беспилотниках, которые есть только у России и Беларуси»

Также посол выразил свое мнение по поводу нарушения границы беспилотником:

«Какие бы «карты» сегодня не показывали белорусские телеканалы очевидно одно — в тот день (а прошло уже больше недели с «инцидента») в этом районе ВСУ не использовало беспилотников. Тем более, насколько известно, речь идет о беспилотниках «Орлан», которые есть только на вооружении России и Беларуси».

Отметим, что в телеграме гостелеканала БТ выложили фото якобы того самого беспилотника:

Он действительно похож на «Орлан-10». Это российский многофункциональный беспилотный комплекс, предназначенный для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности, в том числе при проведении поисковых и ремонтных работ. Разработан российским предприятием «Специальный технологический центр».

Вот как он выглядит:

А так выглядит еще один похожий, украинский разведывательный беспилотник «Spectator»:

Он предназначен для ведения аэрофотосъемки и авиаразведки, может использоваться в поисково-спасательных операциях, а также для мониторинга пограничной полосы, нефте- и газопроводов, водных пространств и лесных массивов.

«В это время состоялась встреча нового посла РФ в Беларуси»

По словам Кизима, «кроме этого, есть специальные механизмы для урегулирование таких инцидентов, предусмотренных двусторонним соглашением о деятельности пограничных уполномоченных, в которых четко прописан порядок действия в таких случаях, в частности соответствующих контактов на уровне наших пограничных ведомств».

«Зачем нужно было игнорировать это соглашение, вызывать посла и выносить все это на публику? И тут я думаю, не связано ли это с тем, что почти что в это время состоялась встреча нового посла РФ в Беларуси Грызлова с Лукашенко. Ну так для, фона. Нужно же чем-то оправдать «угрозу с юга», а еще и помощи попросить какой-то», — отметил он.

И продолжил: «Только зачем играть так грубо, по-солдафонски. Ведь к вопросам безопасности на границе это никакого отношения не имеет. Вот присутствие российских войск на белорусско-украинской границе — это действительно угроза для безопасности, прежде всего Украины, которая уже не первый год отражает российскую военную агрессию на Донбассе. Так я и сказал коллегам в МИД Беларуси».

«Ну а про «фантазии» белорусских корреспондентов, мы сегодня услышим в выпусках новостей телеканалов. Как же без «информационного прикрытия». Только вот зачем?», — резюмировал посол.

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