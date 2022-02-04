«Хорошая учеба дала уверенность»: как складывается жизнь белорусских отличников 2 4.02.2022, 9:16

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Истории тех, кто окончил вуз с красным дипломом.

Для одних красный диплом — это хорошая подставка для кофе, для других — повод гордиться собой. Журналисты onliner.by спросили у белорусов-«краснодипломников», как у них получилось выучиться на отлично и как это повлияло на их карьеру. HR с 20-летним стажем прокомментировала, в каких случаях диплом с отличием помогает человеку и почему некоторые отличники такие умные и такие бедные.

«Хорошая учеба дала уверенность, что я смогу работать в топовой юридической компании»

Сергею 25 лет, школу в Глуске он окончил с золотой медалью и поступал в университет, имея 343 балла (получается 86 баллов в среднем за ЦТ и аттестат). В 2017-м парень получил красный диплом юрфака БГУ.

— Почему вы с золотой медалью пошли учиться в вуз на юриста? Уже много лет считается, что юристам и экономистам сложно найти работу.

— Когда я был ребенком и видел юристов в фильмах и сериалах, в голове был образ, что это крутые ребята, которые ходят и решают вопросы, оперируя законом. Родители мне говорили, что юристов пруд пруди, но что именно хороших юристов мало. Раньше я не понимал, что значит «плохой» и «хороший» специалист, у всех же одинаковые дипломы.

А ведь действительно, некоторые юристы работают за копейки, а некоторые зарабатывают хорошо. Лично у меня выходит больше средней зарплаты по отрасли. Я консультирую бизнес в сфере строительства и фармацевтики, работаю в успешной юридической группе под брендом Revera. Частично образ юриста из кино воплотился в моей жизни.

В компанию Сергей попал сразу после учебы, там же проходил распределение.

По словам Сергея, у него было обычное студенчество без каких-либо лишений, разве что на подготовку к занятиям и экзаменам он тратил больше времени, чем многие его сокурсники.

— Если мои сокурсники брали на подготовку, условно, три часа, то я готовился три дня с утра до вечера.

Мне всегда нравилось быть лидером, в том числе в школе. Не любил прятаться на последних рядах и бояться, что меня вызовут. Я не тянул руку, упрашивая, чтоб меня вызвали к доске, но всегда был готов к занятию, все работы сдавал в срок.

Получение красного диплома было целью для Сергея. Он считал, что это поможет на первом собеседовании — покажет его как системного и целеустремленного человека, который умеет добиваться своего. Тем не менее наниматель не обратил особого внимания на диплом и стал задавать Сергею вопросы по праву, чтобы оценить его профессиональные знания.

— Незадолго до собеседования я сдал госэкзамен, мои знания были свежими, на большинство вопросов на собеседовании я ответил — кроме тех, которые не были в программе университета. В итоге я успешно прошел собеседование, меня взяли на стажировку и потом на работу, а ведь именно моя хорошая учеба дала уверенность, что смогу работать в топовой юридической компании, поэтому я подал резюме. Меня взяли не из-за красного диплома, а благодаря моим знаниям по программе вуза.

Сама по себе корка ничего не дает, на собеседовании надо еще доказать, что получил красный диплом не случайно.

Парень считает, что наличие красного диплома никак не влияет на будущую зарплату — как минимум не в его случае, потому что «юриста ноги кормят». Также Сергей не думает, что достаточно хорошо выучиться в университете — юрфак БГУ дал базу, развил кругозор, но над своими «хард скилс» (подготовка правовых документов, позиций, заключений) и «софт скилс» (переговоры, публичные выступления) нужно работать самому.

— Поэтому я учусь новому каждый день, отвечая на новые вызовы, новые запросы.

«Благодаря хорошей учебе я не побоялась открыть свое дело»

Анастасии 37 лет, она училась на платном по специальности «Мировая экономика и международные экономические отношения» в Институте современных знаний имени Широкого. Еще ребенком ставила для себя маленькие цели, например, сдать хорошо белорусский язык и получить в четверти 9 баллов, это сформировало навыки целеполагания и «достигаторства». Школу Анастасия окончила с серебряной медалью, институт — с отличием.

— Как так получилось, что человек с серебряной медалью оказался на платном в частном вузе?

— Я не могу ответить на этот вопрос, мы часто обсуждали этот момент с родителями. Я хотела в иняз, у меня была цель выучиться на переводчика и связать с этим судьбу. После школы поступала туда по целевому направлению и не поступила на бюджет. Мне не хватило полбалла, это была большая трагедия. Не знаю, почему не пошла в иняз на платное, меня брали без проблем, а тогда меня переклинило — захотелось, чтоб в моей специальности была экономика, международные отношения. Еще во время выбора вуза я узнала, что в ИСЗ работают преподаватели из нархоза, так на нем и остановилась.

Первые две сессии Анастасия легко сдала на отлично — для этого, по ее словам, было достаточно следовать простым правилам: готовиться к занятиям и не прогуливать их, даже если всю ночь провела на дискотеке. Есть еще одна деталь, которая, возможно, становится главным объяснением отличной учебы: самодисциплина, которая распространяется не только на учебу.

— У меня есть такая склонность: когда надо что-то сделать, я сажусь и делаю.

Хорошие оценки на первых курсах дали Анастасии некоторые льготы: скидку на обучение и возможность заселиться в общежитие, хотя последним бонусом она не воспользовалась. Сам красный диплом не дал женщине ничего, зато она получила бонусы от усердной учебы в университете: после окончания института она пошла работать в найм, а через несколько лет открыла собственное дело — стала соучредителем сети кафе мороженого и десертов «33 пингвина».

— Благодаря хорошей учебе я не побоялась открыть свое дело. Я получила экономическое образование, а оно же универсальное, его можно использовать и в найме, и в бизнесе. Когда ты понимаешь основы экономики, то можешь строить бизнес-модели, страх начать свое дело немножко отступает. Да, университетские знания ослабевают, но когда они снова тебе нужны и ты идешь искать ответы в интернете, все понимается гораздо легче.

Самодисциплина, которая помогала Анастасии учиться, теперь помогает в работе.

— У меня сейчас свой бизнес, и это очень помогает. Когда ты наемный работник, у тебя есть ответственность перед работодателем. А когда ты сам работодатель, ты отвечаешь только перед собой, это самый сложный уровень ответственности, потому что с собой легко договориться. Я не позволяю себе перенести какие-то дела, поспать подольше, потому что за мной стоит команда и я не могу демонстрировать расслабленность, ведь с меня берут пример.

От своих детей Анастасия золотых медалей и красных дипломов не ждет: она пересмотрела свой взгляд на усердную учебу и решила, что это не обязательно. Считает, что нужно выделить некоторые предметы и учить их на отлично, а остальные — как получится, так и получится.

«На собеседовании я так и сказал: учился хорошо и работать буду хорошо»

Александру 31 год, он работает вторым помощником капитана на судне в норвежской компании Golar (мы о нем писали почти пять лет назад). Восемь лет назад парень из Бреста окончил с красным дипломом престижный морской вуз — Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова в Питере.

— В университете как-то само собой получалось учиться на пятерки.

Потом появился вызов: смогу получить красный диплом или нет? Получилось. Не сказал бы, что учиться было адски сложно, хотя у нас из набора 140 человек на первом курсе к выпуску дошли только 70 человек. Я всегда старался хорошо относиться к своим обязанностям, и к учебе в том числе, как-то оно со школы пошло.

Хорошая учеба не лишала Александра веселой студенческой жизни. Было все: и шумные вечеринки, и прогулы занятий.

— В школе вы тоже учились на отлично?

— Не сказал бы. В школе я учился не очень хорошо, средний балл 9,0 по аттестату.

— Кажется, это и есть на отлично…

— Ну сами знаете, как это бывает: десятка по физкультуре, по музыке, по физике. Это подтянуло средний балл. По ИЗО у меня была, если не ошибаюсь, вообще семерка. Я окончил гимназию №1 в Бресте — без ложной скромности скажу, что это была самая престижная школа города. Средний общий балл по ЦТ и аттестату, как сейчас помню, у меня был 329 (выходит в среднем 82 балла по предметам и аттестату. — Прим. Onlíner). С таким баллом я мог поступить на бюджет на многие специальности в Беларуси, но еще в девятом классе решил, что пойду в Морскую академию.

Сам красный диплом не дал Александру ничего, зато его наличие добавило уверенности в себе, увеличило психологическую устойчивость. Как и во многих случаях, в карьере помогает не сам диплом, а то, что помогло его получить, — умение усердно трудиться.

— Я работаю на иностранную компанию, там всем по барабану, какой у тебя диплом. Единственное, я упомянул его при трудоустройстве, ведь это показатель моего отношения к обязанностям. На собеседовании я так и сказал: учился хорошо и работать буду хорошо. Не знаю, сыграло это или нет.

— А зарабатываете много?

— «Много» — для каждого разная цифра. Я зарабатываю достаточно, чтобы не смотреть на ценники в продуктовых магазинах.

Понятия «красный диплом» и «хорошая зарплата», по мнению Александра, никак не связаны — сложно представить себе вакансию, где будет сказано: «Кандидату с красным дипломом даем +30% к зарплате». Все зависит от человека, а не от цвета диплома, зато обладание красным дипломом может придать дополнительных сил и уверенности в себе, а это, в свою очередь, повышает самооценку и дает повод запрашивать у работодателя более высокую оценку своего труда.

Откуда же взялась такая тяга хорошо учиться?

— Не знаю. Может, это врожденное? У меня самого 5-летний ребенок. Я вижу, что некоторые качества характера врожденные, у меня с детства пошло ответственное отношение ко всему. Мы с женой решили, что от ребенка не будем требовать отличной учебы. Естественно, до двоек скатываться не надо, но и сидеть ночами зубрить тоже не стоит.

«Сам диплом ничего не дает, кроме повода для гордости, и не помогает на собеседовании»

Анастасии 32 года, В 2011 году девушка окончила с красным дипломом гуманитарный факультет БГУ, отучившись на специальности «Международные отношения». У нее никогда не было цели получить диплом с отличием, в школе не было золотой медали, и она не из тех девочек, которые тряслись за каждую оценку. В школе Анастасия могла не сделать домашнее задание и списать его на перемене. Даже сейчас, когда берет репетитора, то просит не давать задания на дом.

В БГУ девушка поступила на платное, ЦТ по русскому сдала баллов на 55—60, примерно так же по предмету «Человек и общество», по английскому было 75—80 баллов. Говорит, что особо не старалась: специальность престижная, конкурс 12—15 человек на место, бюджетных мест не было вообще. Однако бюджетницей Анастасия стала уже после первого курса, потому что сдала две сессии на отлично.

Учеба в университете давалась Анастасии относительно легко: ей было достаточно сделать конспект на основе учебника и один раз прочитать его перед экзаменом или зачетом. Девушка говорит, что у нее очень хорошая память, а мозг как-то сам генерирует идеи.

Насколько лучше или хуже, чем у сокурсников, складывается карьера Анастасии — этого она не знает, поскольку все устроились совсем по-разному. На распределении красный диплом тоже не дал особых бонусов, поскольку девушка и без него нашла для себя первое место работы (устроилась в банк), где и проходила отработку.

— Что мне дал красный диплом? Пару раз похвасталась перед коллегами на корпоративе. Когда вспоминали учебу, я говорила: «У меня, вообще-то, красный диплом!» И слышала: «Ого!» Но это было не всегда позитивное «ого», мало кто думал, что у меня от природы хорошая память и живой ум. Большинство людей реагировали так: «Ты, наверное, какая-то стремная заучка».

Сам диплом ничего не дает, кроме повода для гордости, и не помогает на собеседовании, особенно если нет опыта работы.

Зато большой плюс для карьеры дала учеба, особенно углубленное изучение иностранных языков. Сейчас девушка много общается с англоязычными журналистами — занимается пиаром, работает с ИТ-компаниями и технологическими стартапами — помогает им появляться в западных СМИ, а еще ведет лекции в лаборатории стартапов. Кстати, работает по специальности.

Иногда у «краснодипломников» карьера не складывается. Почему? Отвечает HR

Светлана Коростелева — директор кадрового агентства «Квадрат», более 20 лет работает в сфере подбора персонала. Мы спросили у нее, как к красным дипломам относятся работодатели и почему карьера «краснодипломников» не всегда складывается успешно.

— В большинстве случаев наличие красного диплома положительно сказывается на карьере. Он демонстрирует, что его обладатель — это дисциплинированный, усидчивый, трудолюбивый человек. Мой опыт показывает, что отличники учебы — перфекционисты во всем, это их внутренняя потребность — делать все лучше всех.

— В некоторых ситуациях красный диплом не дает положительного результата, например, когда мама с папой заставляют ребенка учиться на отлично. В конце концов он выгорает, и как только получает красный диплом, то дарит его родителям и уходит во все тяжкие.

Красный диплом не гарантирует ни успешной карьеры, ни высокой зарплаты, но у человека с таким дипломом однозначно есть все возможности.

Если хорошей зарплаты нет, то, возможно, человек выбрал линию наименьшего сопротивления: ждал, что его кто-то оценит, не уделил внимание своему продвижению на рынке труда или сначала неудачно распределился, а потом привык и решил не менять работу.

— Почему некоторые работодатели еще на собеседовании говорят: «Ваш красный диплом нам не важен»?

— Все относятся по-разному. Есть руководители, которые сами учились хорошо и поэтому приветствуют кандидатов с красными дипломами, я лично за такой подход, потому что знаю, чего стоит получение красного диплома. А есть те, кто сам не имеет и не ценит образование, и поэтому утверждает, что всему научит жизнь. Я слышала такое высказывание от работодателя: «Пока мы работали, вы протирали штаны на скамейках в своих институтах». Такое же неоднозначное отношение есть к степени MBA. К сожалению, в белорусских реалиях так и бывает: 5-летний опыт работы в компании на одной должности может дать больше, чем пять лет отличной учебы в университете.

Однако многим работодателем важен диплом. Нанимателям, которые к нам обращаются, я как опытный HR рекомендую смотреть не только на наличие высшего образования, но и на оконченный вуз, факультет, средний балл аттестата. А тем, кто ищет работу и имеет красный диплом, рекомендую об этом писать в резюме отдельной строчкой, это показатель трудоспособности кандидата.

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