Увольняют все больше, а работать некому 25 4.02.2022, 11:24

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фото: habr.com

Экономика Беларуси столкнулась с чем-то невиданным.

В 2021 году количество занятых в экономике Беларуси сокращалось в два раза быстрее, чем в 2020-м, и достигло минимального показателя за десятилетия. О чем говорят эти цифры? Какова ситуация на рынке труда?

Занятых меньше — как и пенсионеров и безработных

Антирекорд ноября — 4255,2 тыс. человек, занятых в экономике. Официальные данные за декабрь Белстат опубликует в конце января — начале февраля. При этом устраиваться на работу уволенные и сокращенные не спешат: по официальной статистике, на 1 января 2022 года наниматели заявили о наличии 92 тыс. свободных рабочих мест, что на 27,8 % больше, чем на 1 января 2021 года, когда в базе было 72 тыс. вакансий. Вместе с тем вырос спрос на работников по рабочим профессиям, он составил 64,2 % от общего числа вакансий (годом ранее — 61,5 %). Что удивительно, уволенные и сокращенные не спешат регистрироваться и на бирже труда: «На 1 января 2022 года на учете в качестве безработных состояло 5,3 тыс. человек, что на 26,1 % меньше, чем на 1 января 2021 года», — рапортует Минтруда.

Все ли так радужно на рынке труда? С этим вопросом издание «Белорусы и рынок» обратилось к социологу Елене Артеменко-Мельянцовой.

По ее словам, то, что количество занятых в Беларуси сократилось, — печальный факт, так как это и потенциально меньший объем ВВП, и худшее обеспечение существующей системы социальной защиты (работающие платят пенсии нынешним пенсионерам).

«Это негативный маркер демографических и социально-экономических процессов, которые способствуют повышению доли населения старше трудоспособного возраста и падению доли трудоспособного населения. И эта тенденция будет продолжаться», — уверена социолог.

При этом нельзя не заметить: после того как журналисты обратили внимание на то, что по итогам января — августа даже в Минске (где с доступностью медицинской помощи и местами в ковидных больницах дела обстоят куда лучше) пенсионеров стало меньше на 8,5 тыс., власти засекретили статистику по количеству пенсионеров. Куда же девались все уволенные/сокращенные, если ни на биржу, ни на пенсию они не ушли? Вариантов два: либо пенсионеры (и не только) стали чаще умирать, либо люди массово уехали из страны.

А может, не стоит драматизировать ситуацию? Может, госпредприятия, о необходимости оптимизации численности работников которых говорили не один год, наконец-то стали резко избавляться от излишней рабочей силы?

«То, что модернизация ведет к сокращению занятости, верно. Но при этом высвободившиеся трудовые ресурсы должны поглощаться частным сектором. А этого не происходит. Хотя нельзя не отметить, что за последние 10 лет самые крупные госпредприятия серьезно потеряли в численности работников. На тех же «Гродно Азоте» или «Могилевхимволокне» сократили порядка 30 % работников. В итоге доля занятых в частном секторе сегодня превышает долю тех, кто трудится на госпредприятиях».

Не хватает водителей и строителей

Как сказано выше, в стране, даже по официальной статистике, резко выросло количество вакансий по рабочим специальностям. Не первый день, а даже год, наблюдается острый дефицит водителей и работников строительных специальностей. По словам работающих в рекрутинговой отрасли экспертов, причин тому несколько. Главные — низкие зарплаты внутри страны на фоне аналогичных вне нее и относительная легкость трудоустройства из-за дефицита рабочей силы. Те же штукатуры или каменщики, таксисты или дальнобойщики без всяких проблем находят работу по специальности уже не в России, а в Литве и Польше, где платят больше, и откуда местные профи перебрались в страны Западной Европы. Не говоря уж о врачах (прием на работу которых в той же Польше упростили) и медсестрах.

Но ведь увольняют не только людей рабочих специальностей, но и профи высочайшего класса. Можно предположить, что они занимали должности с зарплатами «выше средних», а значит, найти на большие деньги кандидатов должно быть проще. Но это не так.

Директор кадрового агентства КИАТ Игорь Кочетов рассказал, что крупные организации, которые ищут сотрудников, испытывают серьезные проблемы с наймом персонала: «Наше кадровое агентство специализируется на узких группах вакансий, которые не всегда связаны с состоянием общего рынка в стране: информационные технологии, менеджмент, продажи, поставки. Мы не занимаемся трудоустройством, мы подбираем персонал для своих клиентов, и могу абсолютно ответственно заявить, что в областях, на которых мы специализируемся, нехватка специалистов крайне острая. Говоря простым языком, работать некому!».

И, по словам Ирины Шатковской, директора кадрового агентства «Коллекция открытий», занимающегося подбором персонала в полутра десятках отраслей, тенденцией последнего времени стал подбор редких специалистов: «Не просто профессионалов с высоким уровнем подготовки, с солидным опытом и прокачанными навыками, а людей, обладающих редкими знаниями, опытом в узкой специализации. К нам обращаются как частные компании, так и государственные предприятия, и сейчас запросов от компаний гораздо больше, чем таких специалистов на рынке».

Наблюдения директора кадрового агентства приводят к выводу, что поиск штучных профессионалов, людей, обладающих необычными навыками, растет и в объемах. При этом регулярно возникают сложности с поиском достойных кандидатов. Не связано ли это с низкой зарплатой, предлагаемой белорусскими компаниями?

«Причины разные, в том числе и названная вами. Но не скажу, что она единственная или основная. Да, порой в запросах фигурирует невысокая зарплата, и это не привлекает кандидатов, а бывает наоборот: деньги готовы платить хорошие, при этом и требования выставляют высокие. Но специалисты, обладающие соответствующей квалификацией, как правило, не часто меняют работу, так как компании держатся за них, ибо знают, как трудно найти высококвалифицированного профессионала, да еще и с опытом в определенной сфере», — резюмировала Ирина Шатковская.

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