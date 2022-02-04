Мустафу Джемилева выдвинули на Нобелевскую премию мира 5 4.02.2022, 9:35

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фото:zik.ua

Инициатором стала вице-спикер польского Сейма.

Польский правозащитник Петр Хлебович заявил, что лидера крымскотатарского народа Мустафу Джемилева выдвинули на Нобелевскую премию мира.

Об этом сообщает QIRIM.News.

Инициатором номинирование Мустафы Джемилева стала вице-спикер нижней палаты польского парламента (Сейма) Малгожата Госевская.

Джемилева уже номинировали на Нобелевскую премию мира в 2009, 2011 и 2015 годах.

Мустафа Джемилев родился на полуострове Крым в 1943‑м году. Не прошло и года, как его семью вместе с другими крымскими татарами советская власть депортировала — так Джемилевы попали в Узбекистан.

В 16 лет юный крымский татарин примкнул к национальному движению своего народа, существовавшему тогда в подполье, и быстро оказался под присмотром КГБ. А в 1965‑м был осужден на 1,5 года за отказ идти служить в Советскую армию по политическим мотивам.

Джемилев в своей борьбе за права крымских татар на этом не остановился и в итоге провел 15 лет жизни в колониях и тюрьмах, став одним из самых известных советских диссидентов.

В феврале 1983‑го он вместе с женой и сыном вернулся в Крым, поселился у знакомых в Саках. Но власти уже через три дня вывезли Джемилевых с полуострова.

Только в 1991 году диссидент окончательно, как казалось тогда, осел в Крыму и был избран главой Меджлиса крымскотатарского народа. После он неоднократно становился еще и народным депутатом Украины.

В 2014‑м россияне оккупировали его родину, и Джемилев вновь вынужденно покинул ее.

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