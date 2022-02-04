В очереди на границе под Гродно умер 37-летний дальнобойщик 7 4.02.2022, 9:39

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иллюстрационное фото

Проверку случившегося проводит Следственный комитет.

В очереди на границе под Гродно 2 февраля умер 37-летний водитель большегруза. Проверку по факту смерти проводит Следственный комитет, сообщает «Виртуальный Брест».

Предварительно установлено, что смерть водителя не носит криминальный характер.

Следователями проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены очевидцы.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, последнее время на границе Беларуси со странами ЕС наблюдаются многокилометровые очереди. По данным Госпогранкомитета на утро 4 февраля, в пунктах пропуска простаивает более 4300 большегрузов.

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