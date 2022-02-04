Новая «Антанта»: что дал приезд Джонсона и Моравецкого в Украину 6 4.02.2022, 9:53

2,974

Фото: Апостроф / Коллаж

Активизация Лондона и Варшавы по украинскому направлению выглядит весьма обнадеживающе.

Во вторник, 1 февраля, в Киеве премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его польский коллега Матеуш Моравецкий встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским. Накануне ожидалось подписание договора, который формализует союз Лондон-Варшава-Киев. Официальная причина – заражение коронавирусом британского министра иностранных дел Элизабет Трасс. Несмотря на это досадное совпадение, новые союзники Украины все равно пообещали помощь в газовых и финансовых делах, пишет apostrophe.ua.

"Гром" от поляков

1 февраля в Киеве прошло сразу две знаковых встречи – вначале президент Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, а затем в Мариинский дворец подоспел и британский премьер-министр Борис Джонсон. Встреч было две, но их цель одна – проявить солидарность Великобритании и Польши с Украиной в момент, когда Россия продолжает спекулировать на теме эскалации у украинских границ.

В первую очередь, Зеленский с Моравецким обсудили ситуацию в сфере безопасности вокруг Украины. Премьер Польши заявил, что Варшава планирует передать Украине боеприпасы, ПЗРК "Гром" (модернизированная "Игла") и дроны разного типа.

Ключевое внимание было уделено углублению сотрудничества с целью обеспечения энергетической безопасности Украины и региона. Собеседники обсудили возможности увеличения объемов поставок газа в Украину по территории Польши через польский LNG-терминал и договорились построить общий газопровод, чтобы увеличить поставки газа между странами.

И конечно же Зеленский и Моравецкий снова вспомнили об угрозах безопасности, которые несет проект "Северный поток – 2", подтвердив намерения противодействовать российскому газопроводу. Фактически же речь идет о противостоянии не только интересам Кремля, но и Германии, которая упорно пытается добиться запуска СП-2.

Вместо союза – коронавирус

На этом день переговоров у Зеленского не закончился. Так, вечером в Киев подоспел самолет с британским премьер-министром Борисом Джонсоном. После переговоров, стало известно, что Великобритания выделит еще около $2,7 млрд на британско-украинские инфраструктурные и энергетические проекты. Также Борис Джонсон заявил, что на этом финансовая помощь Украине от Лондона не завершится.

К этому стоит добавить, что на прошлой неделе Верховная Рада ратифицировала межправительственное соглашение между Украиной и Великобританией о кредите на сумму около $2,3 млрд. для закупки и совместного строительства кораблей для Военно-Морских Сил Украины.

Соглашением предусматривается предоставление Украине официальной поддержки в форме кредитов на сумму до 1,7 млрд фунтов стерлингов ($2,28 млрд по текущему курсу) для финансирования реализации государственного инвестиционного проекта по поставке двух противоминных кораблей, их доставке и обслуживанию, совместному строительству 8 ракетных катеров, доставка и установка систем вооружения на существующие корабли, совместное строительство фрегата, а также консультационная и техническая поддержка строительства военно-морской инфраструктуры, включая доставку оборудования. Официальная поддержка украинской стороне будет состоять из займов UKEF (агентство экспортного финансирования Великобритании) по экспортному финансированию и банковским ссудам на срок до 10 лет.

Конечно же, во время разговора Зеленского и Джонсона не обошлось без темы безопасности и возможной агрессии. Премьер-министр Великобритании рассказал о санкциях против Кремля в случае эскалации.

"Санкции будут активированы, если нога российского военного ступит на украинскую землю. Жизненно важно, чтобы в Москве это поняли. Это делается не для того, чтобы проявить враждебность, а чтобы показать свою преданность защите свободы, демократии и суверенитета Украины перед лицом агрессии (со стороны России)", - заявил Джонсон.

Стоит отметить, что в Лондоне ранее детально прошлись по поводу неприятностей, которые ждут руководство РФ в случае нападения.

Выступая в воскресенье, 30 января, в телеэфире BBC, Лиз Трасс сказала, что под новые санкции могут попасть российские финансовые учреждения, энергетические компании и любые фирмы и лица, поддерживающие российскую власть.

"Сейчас санкции по закону узконаправлены: мы можем вводить их только против компаний, которые прямо замешаны в дестабилизации Украины. Мы хотим расширить охват, так чтобы под санкции могла попасть любая компания, представляющая интерес для Кремля, и сам российский режим, чтобы путинским олигархам и компаниям, поддерживающим российское государство, некуда было спрятаться", - пояснила Лиз Трасс в другом интервью - британскому телеканалу Sky News.

После подобных заявлений можно справедливо сказать: наконец-то в Украину привезли не глубокую обеспокоенность, а конкретную помощь. Ложкой дегтя тут стал сам факт не подписания союза, поскольку британский министр иностранных дел Лиз Трасс заболела коронавирусом прямо перед встречей, на которой она должна была торжественно подписать новый союз Лондон-Варшава-Киев. Такое неожиданное ухудшение состояния здоровья главы британского МИДа сразу вызвало в соцсетях конспирологические версии о якобы нежелании Британии спешить с подписанием договора из-за неформальных переговоров с Кремлем. Однако эксперты уверяют: это просто досадное совпадение.

"Из того что мне известно от моих источников, причина вполне прозаична. Это должно было быть торжественное объявление. Обычно такие вещи делаются на уровне равноценного представительства, а поскольку это было невозможно, то поэтому решили повременить. Никакой конспирологии здесь нет", - считает эксперт-международник Алексей Кафтан.

Подобного мнения придерживается и содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Михаил Пашков.

"Вероятнее всего причина в болезни. Пройдет неделя-две, и в феврале очень четко прояснится все полностью по поводу этого альянса", - считает эксперт.

В чем интерес союзников?

Как бы там ни было, неожиданная активизация Лондона и Варшавы по украинскому направлению выглядит весьма обнадеживающе. В тоже время геополитика – вещь сложная и безвозмездной не бывает. Поэтому возникает закономерный вопрос: в чем именно состоит интерес Великобритании и Польши от заключения союза с Украиной?

По словам эксперта-международника Алексея Кафтана, текущий процесс создания нового союза становится более понятным, если вспомнить историю Ближнего Востока.

"Тут стоит проводить параллели с Багдадским пактом, он же СЕНТО (Организация Центрального Договора, в которых входили Великобритания, Иран, Ирак, Пакистан, Турция, договор был подписан в 1955 году – "Апостроф"). Логика здесь абсолютно та же: государство-член НАТО с хорошими позициями в Альянсе образовывает региональный союз. В случае с СЕНТО речь шла о противостоянии советской угрозе продвижения на Ближний восток. Тогда страны Багдадского пакта получили очень неплохую модернизацию своего военно-промышленного комплекса, промышленности в целом, укрепили свои связи с Западом, в частности торговые. Собственно, мы все это видим и в нашем случае сейчас. То есть это старая заготовка", - говорит эксперт "Апострофу".

"Здесь радует то, что предложение об этом союзе исходило именно с украинской стороны, и очень здорово, что британцы и поляки поддержали эту инициативу. Такого рода тройственный союз совершенно оправдан с точки зрения прошлого опыта. С другой стороны, учитывая то, что Великобритания вышла из ЕС, нам здесь очень сильно повезло, поскольку она не связана никакими серьезными обязательствами с континентальной Европой в этом контексте. Поэтому Великобритания может проводить достаточно активную и решительную внешнюю политику. Более того, это вписывается в концепцию "Глобальной Британии", предложенную Борисом Джонсоном. То есть это – развитие глобальных связей, в том числе интеграционных, по разным направлениям. Не только в рамках Европы, а с учетом того что Британия имеет опыт глобальной империи", - рассказал эксперт-международник.

Что же касается польского интереса в новом союзе с Украиной Великобританией, то содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Михаил Пашков считает у поляков интерес вполне очевидный и понятный.

"Украина в данном случае де-факто выступает буферной зоной между Россией и Польшей. И поляки прекрасно понимают, что если рухнет Украина, то следующей будет Польша. Поэтому Украина рассматривается как своеобразный бастион противостояния российской экспансии, и поляки это очень хорошо понимают. Поэтому у Польши тут прямой и четкий интерес в сфере безопасности", - объяснил эксперт "Апострофу".

У британцев же напротив – сразу несколько целей, которые нельзя отделять одну от другой.

"В текущей ситуации британцы используют комплексный подход, при котором одним ходом решается несколько задача. Во-первых, продвижение в регионе, который исторически, так или иначе, интересен британцам. Это своего рода утверждение своих позиций в условной буферной зоне между Европейским союзом и Россией. Речь идет о поясе Балтийских государств, у которых с британцами прекрасные отношения, это Польша, у которой с Великобританией – давние политические и экономические связи, которые хорошо развиваются. Следующий момент –развитие концепции Глобальной Британии, в которую вписывается вот такое присутствие на европейском фронтире. Это вопрос диверсификации влияния и ресурсов", - подытожил Алексей Кафтан.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».