Ход «Байрактаром» 4 4.02.2022, 10:09

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фото: UA NEws

О чем говорили в Киеве Эрдоган и Зеленский?

Президенту Украины Владимиру Зеленскому и его турецкому коллеге по должности Реджепу Тайипу Эрдогану было о чем поговорить: их встреча в Киеве в четверг, 3 февраля, длилась на полтора часа больше, чем предусматривала программа визита. Но по окончании беседы оба политика ограничились лишь заявлениями для печати. Отвечать на вопросы журналистов они не стали, пишет dw.com.

Эрдоган отметил, что его визит пришелся по времени на "чувствительный для Украины период". Он подчеркнул, что поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, "включая Крым", и снова предложил свое посредничество в конфликте между Киевом и Москвой.

"На сегодняшних переговорах я еще раз подчеркнул, что мы охотно примем в Турции саммит на уровне лидеров либо переговоры на техническом уровне. Мы искренне верим, что кризис будет урегулирован мирными, дипломатическими методами в рамках Минских соглашений на основе территориальной целостности Украины и международного права", - заявил Эрдоган.

Зеленский в ответ поблагодарил его за готовность выступить посредником, заявив: "Для мира в Украине мы готовы делать всё возможное на всех площадках и во всех форматах. Не важно, где именно можно поставить точку в войне, - важно, чтобы все искренне были готовы к этому".

Серьезные намерения или политическая игра?

Посредническая инициатива Эрдогана, в том числе его предложение перенести в Турцию переговоры Трехсторонней контактной группы, уже была ранее отвергнута Кремлем. Почему же тогда глава турецкого государства вновь выступил с ней? Руководитель Украинского кризисного медиацентра Валерий Чалый не считает случайным высказывание Эрдогана о необходимости выполнять Минские соглашения именно "на основе международного права". Оно, как подчеркнул Чалый, идет вразрез с намерениями Москвы, которая предпочитает создать в Украине еще один пророссийский анклав, вроде непризнанной Приднестровской республики. "Это означает, что Эрдоган говорит о выполнении Минских соглашений совсем не так, как это пытается продавить Россия и как она будет это продавливать в феврале на Совбезе ООН", - пояснил эксперт.

Реджепу Тайипу Эрдогану было важно продемонстрировать готовность быть миротворцем и посредником между Украиной и Россией, чтобы подтвердить и расширить лидерство и влияние Турции не только на Кавказе и частично в Центральной Азии, но и в Восточной Европе, заявил в интервью DW киевский политолог Александр Леонов. Но то же время оговорил: "Условием для такого посредничества президент России Владимир Путин может выдвинуть требование, чтобы Турция свернула вооруженные программы с Украиной".

Такое сотрудничество раздражает Кремль, а Анкара в свою очередь очень заинтересована в сохранении тесных отношений с Москвой. Турция импортирует газ из России через специально проложенный по дну Черного моря газопровод "Голубой поток". Кроме того, Анкара покупает у РФ оружие, в частности системы противовоздушной обороны S-400. Большинство туристов в Турции - тоже из России.

Интересы Турции в регионе

Инициатива Эрдогана свидетельствует о том, что его видение безопасности в Черноморском регионе не совпадает с российским, убежден председатель Института мировой политики Евгений Магда. Но и Украине желательно, развивая военно-техническое сотрудничество с Анкарой, не забывать, "что мир не является украиноцентричным, что не каждый стакан турецкого чая может быть приятным и вкусным", - сказал Магда DW.

Эту же точку зрения высказал в интервью агентству dpa и сотрудник Института исследований внешней политики (FPRI) из Филадельфии Хусейн Ойлупинар, который хорошо знаком с ситуацией в Украине и Турции. Действия Анкары Ойлупинар сравнил с эквилибром на проволоке: Турция пытается сохранить статус кво в регионе, считая Украину противовесом России, но в то же время она не заинтересована в усилении роли НАТО в регионе, если Киев станет членом Североатлантического альянса.

Тем временем министр обороны Украины Алексей Резников подписал со своим турецким коллегой рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере высоких технологий. Одним из примеров реализации этого договора Резников назвал планы строительства завода по производству беспилотников Байрактар на украинской территории.

Развитие общих вооруженных систем

Военный эксперт Александр Саенко отметил, что турецкая компания Baykar Makina хотела бы не только построить завод по производству дронов, но и основать совместный с Украиной центр разработки аэрокосмических технологий. По словам эксперта, турецкие технологии нужны Украине при производстве дронов "Сокол 300" конструкторским бюро "Луч". В свою очередь Турция уже заключила контракты на поставку украинских двигателей для построения стратегических ударных беспилотников, сообщил Саенко.

Разговоры о готовности полностью профинансировать этот проект турецким производителем Baykar Makina длится уже давно, сказал DW заместитель директора по международным программам Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

"У нас есть несколько общих с Турцией проектов. В частности, создание тяжелого беспилотника Bayraktar Akinci, способного заменить традиционную штурмовую бомбардировочную авиацию. На него уже сейчас ставятся украинские двигатели так же, как и на еще один перспективный сверхзвуковой ударный беспилотник, который мощно усилит украинскую армию", - сказал эксперт.

По мнению Самуся, это будет способствовать развитию украинских вооруженных сил по модели ведения сетецентричной войны, когда сверхточные силы поражения, автоматизированная система управления и разведка интегрированы в единую систему и действуют в режиме реального времени. Кроме того, Турция поставляет украинской армии современные армейские средства связи и остается одним из крупнейших партнеров по развитию военно-морских сил. "Турция строит для нас корветы. Первый из их будет в этом году доставлен к нам для достройки, а следующие могут быть построены в Украине", - отметил Михаил Самусь.

Во время визита Эрдогана в Киев Украина и Турция подписали более десяти межгосударственных двусторонних соглашений. В их числе и соглашение о свободной торговле. Обе стороны прогнозируют рост объемов товарооборота между двумя странами из нынешних более чем 7 млрд долларов в год до 10 млрд.

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