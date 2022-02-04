Политолог: НАТО публично унизило Путина 8 4.02.2022, 10:33

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фото: dw

Откуда придется вывести войска РФ?

Украинский политолог Тарас Березовец прокомментировал публикацию испанским изданием El País ответа НАТО и США на ультиматум Кремля:

— Гомерический хохот. Испанское издание El País опубликовало 9-страничный ответ НАТО и США на путинские "гарантии безопасности". Его достоверность уже признал Госдепартамент.

Путину обещают пока не размещать силы Альянса и наступательное вооружение в Украине и требуют отвода войск из Крыма, Донбасса, Южной Осетии, Абхазии и Приднестровья.

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