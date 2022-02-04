Евро заметно дорожает 1 4.02.2022, 10:38

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С курсами валют творится что-то непонятное.

На старте торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже евро и российский рубль значительно подорожали, доллар подешевел, пишет «Онлайнер».

В начале торгов доллар подешевел на 0,98 копейки. Утром он оценивается в 2,5854 рубля.

У евро плюс сразу 3,20 копейки, он продается с утра по 2,9618 белорусского рубля.

Российский рубль на старте торгов прибавил 1,35 копейки. На бирже утром его предлагают по 3,3987 белорусского рубля за сотню.

Напомним, в четверг доллар подорожал на 0,29 копейки и оценивался в 2,5952 белорусского рубля. Евро вырос на 0,52 копейки и продавался по 2,9298 белорусского рубля. Российский рубль добавил 0,67 копейки — сотня стоила 3,3852 белорусского рубля.

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