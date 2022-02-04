Названы наиболее полезные зимние фрукты 4.02.2022, 10:49

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Один из них — бананы.

Диетолог-эндокринолог Анастасия Тараско перечислила наиболее полезные зимние фрукты, пишет healthinfo.ua.

"Будем считать за них те, которые содержат мало калорий, большое количество клетчатки и богаты разнообразными витаминами и микроэлементами. И всем этим требованиям отвечают ягоды. Поэтому любые местные и привозные ягоды я рекомендую употреблять на регулярной основе: облепиха, черника, клюква, брусника, малина, крыжовник и так далее. Из предпочтительных методов заготовки — заморозка или щадящее высушивание", — сказала Тараско.

"Все фрукты обладают примерно одинаковым составом, — продолжила специалист. — Углеводы представлены глюкозой, фруктозой, большое количество витаминов: витамин С, группы В, также калий, магний, кальций, цинк и другие микроэлементы. Но все-таки они достаточно высококалорийные за счет большого количества простых углеводов, и злоупотреблять ими не нужно, достаточно 1-2 фрукта в день".

Говоря о традиционных фруктах в зимний сезон, Тараско выделила топ-3:

Абрикосы. "Их удобно хранить в замороженном или сушеном виде, при этом сохраняется большое количество калия, магния, витаминов. Кроме того, абрикос обладает легким стимулирующим воздействием на кишечник".

Бананы. "За счет большого количества клетчатки, калия, углеводов это идеальный перекус. Триптофан, который в них содержится, субстрат для синтеза гормона радости — серотонина!"

Гранат. "Хорош тем, что длительно сохраняет (практически всю зиму) свои целебные свойства за счет особенности строения. Гранатовый сок богат железом, магнием, витамином С и различными биологически активными веществами — биофлавоноидами. Его кора тоже обладает лечебным воздействием: противовоспалительным и ранозаживляющим".

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