Полезные отморозки Игорь Яковенко

4.02.2022, 10:55

4,244

Игорь Яковенко

Фото: RFE/RL

Есть случаи, когда невменяемость становится генеральной линией.

Маргарите Симоньян запретили вещать на Германию: если примеру ФРГ последуют другие, где она харчеваться будет. Депутат-единоросс Делимханов обещал отрезать головы семье Янгулбаевых: Кремль, Госдума и прокуратура кивают друг на друга. Полезные отморозки или первые ученики.

Германский регулятор запретил вещание немецкоязычной версии канала RT. Маргарита Симоньян тут же у себя в твиттере напомнила немецкому регулятору о том, что «сегодня годовщина сталинградской битвы». Видимо, то обстоятельство, что 79 лет назад завершилось сражение, унесшее многие сотни тысяч жизней, должно, по мнению Симоньян, дать ей и ее коллегам право безнаказанно лгать немцам в их собственной стране. При том, что ни Симоньян, ни сотрудники RT, ни абсолютное большинство ныне живущих в ФРГ немцев не имеют к этому событию никакого отношения.

Угрозы запрета вещания существуют в отношении всех версий RT: эту фабрику лжи постоянно ловят за руку в США, в Великобритании, в Австралии и других странах. В Украине и странах Балтии детище Симоньян уже запрещено.

Нынешнее «обострение озабоченности», случившееся в Кремле, вполне может привести к тому, что до коллективного Запада наконец дойдет, что контора Маргариты Симоньян не имеет ни малейшего отношения к журналистике и не является СМИ, а посему их всех надо гнать поганой метлой из цивилизованных стран во избежание тяжелого отравления информационным «новичком», который данная контора производит и распространяет.

В этом случае весь свой нерастраченный запас яда Маргарита Симоньян будет выплескивать на российскую аудиторию. Впрочем, она это и так делает, выделяясь из общего ряда генераторов ненависти своей оголтелостью и запредельной кровожадностью. Далеко не все сотрудники официальных медиа просят президента якобы от имени своей аудитории «жахнуть по Вашингтону».

Внутривидовая конкуренция в фашистских режимах неизбежно приводит к появлению «лучших учеников», или «полезных отморозков», которые в своей рьяности проведения линии партии, углубляют ее до степени абсурда.

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Адам Делимханов пообещал отрезать головы членам семьи правозащитника Абубакара Янгулбаева.

"Знайте, что днем и ночью, не жалея своих жизней, имущества и потомства, мы будем вас преследовать, пока не отрежем ваши головы и не убьем вас. У нас действительно с вами вражда и кровная месть", — сообщил Делимханов на чеченском.

Депутат также пригрозил отрезать головы и тем, кто переведет его слова на русский язык. Кстати, это довольно любопытно, что депутат Госдумы от партии «Единая Россия» бесстрашно угрожая на чеченском языке своим врагам отрезанием голов почему-то не хочет чтобы его слова были переведены на государственный язык Российской Федерации. На русском Делимханов тоже угрожает, но несколько невнятно и неконкретно:

«Не насытившись своими грязными оскорблениями в адрес чеченского народа, безродные подонки Янгулбаевы перешли на самое святое – религию… Янгулбаевы! Вы сами подписали себе приговор, оскорбив чувства верующих людей! Да унизит вас АЛЛАХ! АХМАТ-СИЛА! АЛЛАХУ АКБАР!!!». Конец цитаты.

Накануне к этим угрозам присоединились чеченские чиновники и силовики. Среди тех, кто записал видео с угрозами – два вице-премьера правительства Чечни, начальники республиканских управлений МЧС и Росгвардии, а также замглавы МВД Чечни Аслан Ирасханов.

В центре Грозного прошел митинг против семьи Янгулбаевых с участием спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, муфтия Салаха Межиева, других официальных лиц из ближайшего окружения Рамзана Кадырова. Местный госканал уверяет, что участников было более 400 тысяч – больше населения Грозного. Митингующие демонстративно ломали, били палками, топтали и жгли на костре плакаты с перечеркнутыми фото семьи Янгулбаевых, а также требовали от Путина привлечь к уголовной ответственности журналиста "Новой газеты" Елену Милашину и правозащитника Игоря Каляпина.

Судя по первой реакции Кремля, там восприняли угрозу со стороны депутата-единоросса отрезать головы нескольким гражданам России как намерение провести местный красивый, хотя и несколько экзотичный обряд. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что оценку заявлениям депутата Госдумы Адама Делимханова с угрозами в адрес семьи Янгулбаевых должен дать не Кремль, а думский комитет по этике:

"Давать оценку действиям депутата - это не наша функция, это функция Государственной Думы и комитета, который занимается этикой"

Комиссия Госдумы по этике рассмотрит высказывания депутата Адама Делимханова в случае поступления соответствующего обращения, в ответ заявил первый зампред комиссии Василий Пискарев, фракция «Единая Россия».

Первый зампред комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Николай Арефьев (фракция КПРФ) считает, что сообщения об угрозах депутата Адама Делимханова в адрес семьи Янгулбаевых должна проверять Генпрокуратура.

"Считаю, такие вещи должна рассматривать не комиссия по этике, а Генпрокуратура. Такие угрозы - нешуточное дело. Такого человека, опасного для общества, надо ставить на учет, контролировать его действия",

Стало известно, что Путин и Кадыров провели встречу в Москве. Согласно пресс-службе главы Чечни, на встрече руководитель республики доложил об улучшении "социально-экономической ситуации" в регионе, "санитарных мерах, предпринимаемых в условиях пандемии коронавируса", "положительной динамике демографических показателей" и "снижении безработицы". Про отношение Путина к отрезанию голов не сообщалось…

Возникающие в ходе внутривидовой конкуренции в фашистских режимах «полезные отморозки», они же «лучшие ученики» порой доставляют некоторое беспокойство носителям генеральной линии. В том числе своими скандалами. Например, перепалка между той же Маргаритой Симоньян и Рамзаном Кадыровым, случившаяся по поводу избиения троими выходцами из Дагестана пассажира в метро. Или драка между депутатом-отморозком Делимхановым и другим депутатом-отморозком, любителем насиловать черепах, Журавлевым…

Одним из таких «полезных отморозков», возникших в ходе внутривидовой конкуренции в режиме Третьего рейха был Юлиус Штрейхер, отношение к которому в партии было неоднозначным: Герман Геринг, Рудольф Гесс, Роберт Лей и Ялмар Шахт открыто заявляли, что он своими непристойными статьями и моральным обликом наносит движению гораздо больше вреда, чем пользы. Геббельс неоднократно запрещал его публичные выступления. В Нюрнберге, накануне казни Штрейхер попал в компанию к Гессу и Риббентропу. По свидетельству психолога Густава Гилберта, работавшего с заключенными, «последние двое сидели с оскорбленным видом — им явно было не по душе принимать пищу в обществе такой одиозной фигуры, как он».

Но есть случаи, когда отмороженность становится генеральной линией. В 1922 году Ленин, прозрачно намекая на Сталина лично, заметил, что «обрусевшие инородцы … пересаливают по части истинно русского настроения». Под «истинно русским настроением» Ленин имел в виду великодержавный шовинизм. Прошло совсем немного времени и отморозок Сталин стал во главе страны и его отмороженность на долгие годы стала мейнстримом государственной политики Советского Союза.

От отморозков фашистским режимам есть очевидная польза. Во-первых, они выступают в роли пугала для несогласных и инакомыслящих, отравляя атмосферу внутри страны до степени невыносимости, и заставляя всех, кто выступает с критикой власти либо эмигрировать, либо исчезнуть из публичности, уйти во внутреннюю эмиграцию. Во-вторых, на их фоне власть выглядит чуть ли не гуманной. Тот же полезный отморозок Ж. призывая бомбить Киев и Вашингтон, тем самым призывает мир поддержать Путина для того чтобы к власти не пришел такой отморозок как Ж…

О чем шептались Путин с Кадыровым? Похоже, делили страну, договаривались о том, кому из граждан России подручные Кадырова могут отрезать головы, а кого должны травить «новичком» подручные Путина.

Игорь Яковенко

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».