«Шторы вышли дороже стен»: белорусы построили себе дома из глины и дров 5 4.02.2022, 11:03

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Что у них получилось за 20 тысяч долларов.

Строить дом из практически дармовых материалов типа глины и дров — способ для тех, кто очень стеснен в финансах. Но есть люди, которые делают это скорее из интереса. Знакомьтесь — Женя и Сергей, два товарища, которые 10 лет назад купили участки в почти обезлюдевшей деревне среди огромного леса и строят дома из подручных материалов, пишет realt.by.

В деревню, в глушь

Деревня Мирное на Гугл-картах выглядит как небольшая проплешина на зеленом ковре огромного лесного массива. От нормальной дороги, соединяющей Мозырь и Лельчицы — еще 15 километров через лес. Эта грунтовка единственная и тупиковая — дальше пробираются только лесовозы. Когда-то здесь жило 160 человек, были клуб, начальная школка и колхоз, но теперь с цивилизацией это место связывает лишь автолавка раз в неделю и линия электропередач. Как тут раньше жили знают лишь в нескольких старых хатах — кроме двух стариков старожилов больше нет. Не станет их — и можно обрезать провода, а деревню вычеркивать из списка живых.

Но концовка истории этой деревни может быть переписана. Здесь вряд ли появится аграгородок и никто не бросится реставрировать пустующие хаты. Но с подачи журналистов Мирное стали называть «поселением хоббитов». А все потому, что 11 лет назад сюда приехали два товарища из Мозыря, купили пару крайних участков и затеяли стройку оригинальных и по виду и по конструкции домиков — строения чем-то похожи на жилища героев из фэнтези Толкиена.

— Изначально идея была найти уединенное место, подальше от цивилизации, — говорит Серей, программист и владелец одного из самых необычных домов в Беларуси. — Мы с Женей долго рассматривали карту и заметили эту деревню в глубине большого лесного массива. Приехали посмотреть и поняли, что более глухого места не найти.

Поле для экспериментов

Сначала товарищи построили небольшой, пробный дом — он и сейчас стоит, и при желании в нем можно жить. Его сложили из дров, глины и соломы. Вместо фундамента — мешки с песком. Сверху — земляная крыша, вместо штукатурки — глина. Внутри печка, двухъярусная кровать и стол. Удобства во дворе.

Потом товарищи замахнулись на дом больше по размеру — уже для Жени. Его строили без фундамента, из глины и соломы, с земляной крышей. Солому взяли в колхозе, а глина и песок были прямо на участке.

Штукатурка по маякам, идеальная чистовая отделка, плитка? К чему эти сложности, если не предъявлять к поверхностям особых требований — внутри нет ровных поверхностей и углов. Такой цели и не было — Женя говорит, что ему гораздо интереснее создавать что-то неидеальное и в этом особый кайф. Впрочем, в его доме уже есть все удобства — вода из скважины, душевая, санузел.

Его дом можно рассматривать как поле для экспериментов и реализации самых различных идей в самых различных областях — как ведут себя глинобитные полы, на сколько эффективна «ракетная» печь, чем покрывать и красить глиняную штукатурку и так далее по длинному списку вопросов, которые никогда не задаст владелец стандартного дома с блочными стенами, гипсокартоном и центральным отоплением.

Но для кого-то эта информация необходима — у Жени есть свой канал на Ютубе «Природное строительство». Популярен ли он? Спросите у 60 тысяч его подписчиков.

Глиночурка

О новых жителях деревни стали говорить в СМИ — Мирное за всю свою историю не видело столько репортеров, сколько их стало приезжать посмотреть на дома новых жителей. Realt был в гостях у Жени осенью. Теперь у нас новый повод встретиться — его товарищ и соратник по увлечению Сергей завершил строительство своего дома по технологии «Корвуд» или гниночурка.

Снаружи дом выглядит вполне традиционно — один этаж, двускатная крыша и терраса. Общая площадь — 48 «квадратов». И фундамент под домом есть — бетонный столбчатый.

На этом обычность заканчивается и начинается рассказ, как максимально дешево построить дом. Он обошелся в 20 тысяч долларов, если подсчитать все, включая шторы.

Теперь по порядку. Проект утвердили в отделе архитектуры. Без советов переделать под «нормальные материалы» не обошлось, но все же Сергей получил разрешение на дом из дров и глины.

Если первые два дома строились без фундамента, то у этого он уже появился. Выбрали столбчатый из-за его бюджетности — всего-то пол куба бетона понадобилось. На столбики установили обвязочный брус из дуба, собрали деревянный каркас. При этом обрезные пиломатериалы не использовались вовсе, только балансовая древесина — она самая дешевая после дров. По сути, это просто бревна небольшого диаметра с корой. Женя говорит, что для ее использования нужно учесть несколько нюансов:

— Главное покупать свежезаготовленную древесину, сразу окорить, сложить и дать немного просохнуть. Если этого не сделать, то дерево начнет портиться, появятся жучки.

Если говорить про этапы возведения, то к закладке стен приступили после того, как появилась крыша. Скаты ее утеплены плитами древесно волокнистого утеплителя «Белтермо». Сверху — металлочерепица. Последней владелец дома недоволен — в дождь сильно шумит.

Только после того, как появилась крыша, приступили к кладке стен. Для этого использовали дубовые дрова — в этих местах много дуба и его можно выписать по цене березовых. Когда мы говорим дрова, то имеем ввиду колотые чурки длиной в 20 см. Предварительно их подсушили, чтобы в кладке они со временем не дали большой усадки. Материалы стен, как шутит Сергей, стоили как шторы.

Особых навыков для кладки стен не требуется — представьте, что складываете дрова в поленницу. Только сразу в два параллельных ряда, на раствор из глины и оставляя между ними зазор в 20 см. В некоторых местах ряды перевязываются для прочности чуркой длинной 60 см. Внутри стены получается полость, которая потом заполняется сухими опилками.

Для оконных проемов делаются деревянные рамы, которые вставляют сразу в кладку. Окна, кстати, в этом доме в большинстве случаев глухие — для них используются стеклопакеты. Это решение тоже часть экономии — остекление без ПВХ-профиля дешевле в разы. В доме есть и открывающиеся окна — их используют для проветривания.

Когда были готовы стены, на них набили металлическую сетку и замазали глиной. После этого покрыли известковым раствором — никакой другой на подобных фасадах не работает, отваливается. Внутри тоже все из природных материалов — штукатурка из глины с песком, покрытая льняным маслом. Полы тоже из глины, но уже с полиуретановым покрытием. Однако от глиняных полов ребята будут отказываться — говорят, что в эксплуатации они непрактичны.

Каркас стен и стропильной системы мы видим в интерьере. Круглые стойки и стропила специально не стали прятать — сочетание глиняной штукатурки и необработанного дерева выглядит очень классно.

Планировка в доме простая. Сначала — прихожая-веранда. Далее попадаем в главное пространство кухни-столовой-гостиной с островом для готовки и печкой со встроенной духовкой. За печкой — спальное место. Оно находится прямо на лежанке. По лестнице попадаем в пространство под крышей — оно используется как еще одна комната. Сергей говорит, что на лежанке иногда жарко спать, поэтому он перебирается на второй этаж. А чтобы и здесь не было жарко, под потолком висит большой бесшумный вентилятор с деревянными лопастями. Он перемешивает теплый воздух под крышей с более прохладным внизу.

Пару слов о печке — она просто огонь! Протапливается один раз в сутки и поддерживает температуру 22−25 градусов. Возле нее приятно находиться — такое ощущение, что тебя нежно касаются лучи солнца. Полы, кстати, благодаря этому мягкому тепловому излучению, тоже теплые — по крайней мере, желания обуть тапочки не возникает.

Отдельное помещение отведено под ванную комнату — там все как в современной квартире: унитаз, душ, умывальник. На стене — Bluetooth-пульт для управления музыкальной колонкой. Отапливается помещение электричеством — под слоем глины пола уложены электроматы. Вода подогревается в электробойлере.

Сергей говорит, что мощности электролинии хватает в обрез. Все электроприборы нельзя включать одновременно — на дом выделено всего 3 кВт.

Зачем это все?

Предугадывая вопрос о досуге, Сергей говорит, что это в квартире ему было бы скучно, а здесь всегда есть чем заняться, причем заниматься можно чем угодно. Кроме обычных дел (сходить за дровами, протопить печь, например) можно что-то смастерить, построить. Недавно, например, вдвоем с Женей сделали дровницу с хозблоком — тоже по технологии глиночурка и земляной крышей.

А еще в доме многое сделано руками — мебель, светильники, декор. Сергей полюбил столярные работы: захотел сделать необычные стулья — встал и сделал, нужна мебель для кухни — тоже не проблема, всему можно научиться. В город не тянет, заезжает туда только раз в месяц — закупаться продуктами. А так он сам даже хлеб может себе испечь.

— Сейчас увлекся музыкой — учусь играть на пианино, — говорит Сергей. — А работаю из дома — я программист и мне для этого только компьютер и хороший интернет нужен.

При этом товарищи далеко не отшельники — к ним приезжают гости, он любят ходить в походы по горам, путешествовать.

Сергей говорит, что для него стройка — это своего рода творчество. Он никуда не спешит, его никто не подгоняет. Его интерес к этому занятию не уменьшился — в планах строительство очередного, уже четвертого дома, который будет гостевым. И это будет новый эксперимент — стены будут из глины и дров, но однослойными, без опилок внутри. По дизайну он планируется еще больше похожим на жилище хоббитов — с арочными окнами и дверями. Что ж, возможно, через какое-то время мы снова заедем в Мирное и увидим, что дорога к нему не заросла, а у истории с «поселением хоббитов» будет продолжение. Кстати, ребят можно найти через их сайт и договориться с ними на экскурсию.

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