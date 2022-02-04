Система оказалась тоньше мартовского льда Станислав Кучер, Facebook

4.02.2022, 11:06

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Станислав Кучер

Пропагандистам пора задуматься.

Вниманию тех, кто работает в лояльных власти российских медиа. Многие из вас читают меня и, возможно, услышат.

Сейчас не журналисты "Дождя", "Новой газеты", "Эха" и независимые инфлюенсеры должны взывать к Путину и силовикам, требуя ответить на угрозы кадыровцев в адрес либеральных журналистов и правозащитников. Это должны делать вы, используя все имеющиеся у вас инструменты. Делать не из соображений журналистской, гражданской или человеческой солидарности, а ради собственной безопасности и достойного будущего своих детей.

То, что произошло в эти дни, угрожает и вам, поскольку сильнее любого оппозиционного митинга бьет по всей системе, по той самой "вертикали власти", в строительстве которой вы так усердно принимали участие. Многие из вас убедили себя в том, что это не только ради вашего личного комфорта, но и ради безопасности страны, спасения русского мира, торжества нравственных ценностей, да что там - во имя духовного ренессанса мировой цивилизации.

И что в итоге?

Система оказалась тоньше мартовского льда. Трещины и так уже бежали во все стороны, вы не могли этого не видеть. А теперь пришли мужики с кувалдами и хреначат по льду так, что рыбы глохнут.

Вы же стоите, смотрите молча и, если будете стоять дальше, сначала увидите трещину между ног, а потом почувствуете, как ноги разъезжаются в разные стороны.

Уходя в ледяную воду, подобно герою Ди Каприо в "Титанике", вы, возможно, будете сильно жалеть, что не сделали ничего для того, чтобы лед спокойно растаял сам, а вы за это время успели хоть как-то подготовиться к весне.

Ребята, вы, уверен, прекрасно все видите и понимаете.

Как говорил Станислав Ежи Лец, у каждого века свое средневековье. С Россией оно не вчера случилось, но именно сейчас, если власть промолчит, это средневековье можно будет официально объявить узаконенным. Вы о таких путешествиях во времени мечтали?

Вы сияете от гордости, когда вам сообщают, что Москва признана лучшим мегаполисом планеты – но вы же не надеетесь вместе с Москвой отделиться от остальной России и того субъекта федерации, чьи хозяева показали, кто здесь у кого в заложниках?

Вы правда мечтали растить детей в государстве, где единственные работающие законы – это законы шариата и кровной мести? И где те, кто по таким законам живет – единственные, кто способен проявить солидарность и готовность порвать за своих?

Когда лед провалится и система рухнет, в стране начнется такое, по сравнению с чем 90-е, которыми так пугают вас и которыми пугаете вы, покажутся детскими играми в благородных гангстеров. Вокруг будет и кровь, и г***о – жидкость, в которой придется тонуть, окажется не только холодной. На вас начнут срывать злость – нет, не так называемые либералы (их в стране уже не останется), а те, кого вы так долго убеждали, что все путем, и у кого призыв рубить головы врагам, в отличие от вас, вообще не вызывает никаких некомфортных эмоций.

От этой перспективы, кстати, не спасет никакая война (если вы вдруг надеетесь) – наоборот, любая война такое ваше "светлое" будущее только приблизит.

Сейчас у вас есть один правильный ход – дружным хором обратиться к тому, кто эту вертикаль построил, с простым призывом – обеспечить соблюдение закона для всех граждан Российской Федерации. Сейчас ему и именно в этом нужна ваша поддержка. Не меньше, чем на "выборах".

Появится хотя бы шанс, что весна придет постепенно, не случится красно-коричневого потопа, и все, кому надо, успеют к смене времен подготовиться.

Я хотел без моралей, но вы же так много вещаете о духовности, вечных ценностях и так далее.

Вы правда довольны, что поучаствовали в строительстве государства, где созданы идеальные условия для деградации любого таланта, кто вступит с государством хоть в какие-то отношения? Где медийный начальник, некогда ваш кумир, может на всю страну унижать женщину? Если вам кажется, что это из другой оперы – ошибаетесь, это все одна опера, где вы в общем хоре, на подпевках, или как там это называется.

Никогда не поздно хотя бы попробовать сделать то, чем можно будет не без гордости поделиться со своими детьми. А о том, что сделали это не из соображений гражданского долга или любви к ближним, можно будет рассказать им потом, когда вырастут. Или вообще не рассказывать.

Ваш выбор.

Станислав Кучер, Facebook

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