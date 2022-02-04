Российские перевозчики жалуются на длинные очереди на границе Беларуси и ЕС 1 4.02.2022, 11:23

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Водители простаивают около недели.

Российская Ассоциация международных автоперевозчиков (АСМАП) пожаловалась заместителю министра иностранных дел РФ Андрею Руденко на длинные очереди в пунктах пропуска на границе Беларуси с ЕС. Копию обращения перевозчики прислали в редакцию Zerkalo.io.

Ассоциация международных автомобильных перевозчиков пишет о многочисленных жалобах водителей фур «в связи с увеличившимися с декабря 2021 года сроками пересечения белорусского участка границы с ЕС».

По их словам, электронная очередь в пунктах пропуска недостаточно продумана и только усугубляет ситуацию. Так, запись в нее открывается за 14 суток до пересечения границы и все места бронируются за несколько минут. В результате российским перевозчикам приходится стоять в порядке живой очереди. В последнее время срок ожидания составляет до 7 суток. К тому же автомобили белорусских транспортных компаний в ряде случаев оформляются вне очереди, пишет АСМАП, что приводит к конфликтам между водителями.

В письме Ассоциация указывает на проблему со стороны непосредственно белорусской границы: по их словам, при пропускной способности ПП Каменный Лог в 500 машин в сутки, там оформляют только 300—400 фур.

Определенной проблемой стало и введение Беларусью навигационных пломб при ввозе товара из Литвы или Польши. Это привело к значительным финансовым затратам: как на сами пломбы (около 115 евро), так и в связи с простоями при въезде в белорусские пункты пропуска.

Многие водители, пишет Ассоциация, не выдерживают такого изматывающего режима работы и увольняются. АСМАП просит МИД РФ помочь с урегулированием ситуации и направить соответствующее обращение в компетентные белорусские органы.

Напомним, ранее причину таких очередей в ГПК поясняли тем, что граничащие с Беларусью страны «не в полной мере выполняют обязанности по пропуску грузовиков через границу». Так, по данным ведомства, 28 января польские пограничники оформили лишь 62% фур от нормы, литовские — 70%, латвийские — 85%.

На данный момент в очереди на границе на выезд в ЕС находится более 4 380 фур.

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