Как в Беларуси переписывают историю 5 4.02.2022, 11:31

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Из учебников исчезают знаковые события и имена.

История Беларуси перестанет быть обязательным экзаменом для 11-классников с 2023 года. Такие изменения содержатся в обновленном Кодексе об образовании. Новость разлетелась по независимым СМИ, вскоре зазвучали неофициальные уточнения о том, что экзамен по истории с 2023-го, как и в прежние годы, будет сдаваться после 9 класса.

Филин же решил напомнить, как в Беларуси менялось отношение к этому предмету.

Первые ростки цензуры

Начнем с того, что история страны — в широком смысле слова, а не только как предмет в учебных заведениях — всегда была чувствительной, если не больной темой для властей.

И в первую очередь для Александра Лукашенко, историка по образованию. С первых лет нахождения у власти он начал борьбу с «неправильной» историей, которую белорусам, по его утверждениям, «навязали националисты».

О первых результатах этой борьбы в конце 1990-х сообщалось в докладе международной правозащитной организации Human Rights Watch. Выводы правозащитников содержат важные для понимания логики и мотивации властей моменты. Приведем несколько фрагментов.

«При президенте Лукашенко белорусские власти предпринимают попытки возвращения учебников истории советского периода, стремясь при этом не допустить попадания в классы или аудитории новых работ альтернативных историков.

Очевидная цель этой практики — продвижение идеологии, подчеркивающей единство белорусского и русского народов».

«В 1995 году правительство создало Комиссию по подготовке новых учебников по гуманитарным и общественным наукам при Совете Министров. Председателем комиссии в настоящее время является зампредседателя Совмина Владимир Заметалин, его заместителем — министр образования Василий Стражев.

Комиссия создавалась с целью одобрения и утверждения новых изданий для использования в школах и вузах. Тем не менее ряд преподавателей и историков, с которыми беседовал представитель HRW, утверждали, что комиссия выполняет роль цензора, отсекая политически чувствительные исторические работы».

«В августе 1995 года администрация Лукашенко активизировала кампанию против независимых историков. Была издана директива Совета Министров с указанием изъять все школьные учебники, созданные в постсоветский период, и заменить их на советские издания. Хотя впоследствии эта директива была отозвана и вычеркнута из учета делопроизводства, школьные учителя и преподаватели вузов говорили представителю HRW, что (за редкими исключениями) учебники истории постсоветского периода практически полностью заменены советскими изданиями».

В докладе также сообщалось о судьбе двух книг историка и писателя Владимира Орлова — «Адкуль наш род» и «Дзесяць вякоў беларускай гісторыі», написанной в соавторстве с Геннадием Сагановичем. Оба издания отказались печатать в госиздательствах, а книгу «Адкуль наш род» не допустили для изучения в школах.

Сам Орлов в 1997-м был уволен из издательства «Мастацкая літаратура», где он работал в редакции, занимавшейся выпуском литературы исторической, литературы, связанной с культурным наследием. Была закрыта и редакция.

— Это выглядело каким-то фарсом или глупой шуткой, но это был очень сильный удар, нанесенный по программе возвращения [к белорусской истории]. А буквально через несколько дней один чиновник Комитета по печати принес мне ксерокопию одного документа с резолюцией Заметалина, который в то время был председателем Государственного комитета по печати: «Окончательно решите вопрос относительно сотрудников издательства, выпускающих сомнительную историческую и другую литературу. Доложить до 10.04[97]», — говорил в интервью HRW Владимир Орлов.

Новые «герои» в учебниках истории

«Не дадим переписать историю!» — регулярно звучит с высоких трибун последние три десятка лет. Но именно этим власти и занялись еще в 1990-х.

В итоге серьезной ревизии подверглись темы антироссийских восстаний XIX века, период становления независимости в начале ХХ-го, коллективизация и репрессии в годы сталинизма. А в последние годы идет тотальное «переосмысление» периода Второй мировой войны.

В 2002-м Лукашенко поручил доценту Могилевского госуниверситета имени Аркадия Кулешова Якову Трещенку разработать новую концепцию исторического образования, впоследствии одобренную. Для тех, кто забыл или не в курсе, коротко напомним об авторе концепции.

Трещенок в свое время преподавал историю студенту Могилевского пединститута Лукашенко. Придерживался крайних позиций западнорусизма, что отражалось в его работах. Для иллюстрации приведем несколько его идей: история ВКЛ и Речи Посполитой «чужая» белорусам; Кастусь Калиновский — «безусловно, поляк»; изучать историю Беларуси желательно на русском языке и в контексте истории России, а лучше всего — изучать историю по российским учебникам.

Отметим, что некоторые идеи учителя Лукашенко были воплощены в жизнь. В 2006-м историю Беларуси начали преподавать на русском языке.

Характерная деталь: пытаясь вернуть историю страны на «советские» рельсы, провластные историки умудрились сделать то, до чего не додумались их советские предшественники. Так, тот же Трещенок называл генерал-губернатора Муравьева «талантливым администратором», тогда как во времена СССР его именовали «вешателем».

Калиновского, чей статус национального героя не оспаривался советскими историками, авторы новой концепции начали в буквальном смысле слова демонизировать.

«В брежневские времена учебники были лучше»

В начале нулевых курс на переписывание истории продолжился, но теперь уже со значительной долей «под себя». Из учебников в худших сталинских традициях стали исчезать события первых лет независимости, прежним лидерам государства в них практически не осталось места, в то время, как все больше места на страницах стал занимать Лукашенко.

Вернемся снова к взгляду со стороны на те события. В 2007-м российская журналистка, вице-президент фонда «Либеральная миссия» Ирина Ясина на одном из круглых столов поделилась итогами своего исследования. Она изучила учебники истории постсоветских стран — Азербайджана, Армении, Беларуси, Эстонии.

Среди прочего, исследовательницу интересовало то, как в учебниках разных стран трактовался развал СССР. Приведем фрагмент высказываний Ясиной о белорусских учебниках:

— Что касается белорусов, то они странным образом всего лишь одну строчку в своем учебнике посвятили тому, что их же Шушкевич, собственно, в их же Беловежской пуще вместе с Ельциным и Кравчуком подписал... Причем они явно стремятся обойти... «Ну, неприятно, и мы об этом говорить не будем». Вот им не нравится.

Вообще, белорусский учебник истории больше всего похож на краткий курс истории ВКП(б), так как 90 процентов текста — это список фамилий сотрудников обкомов, райковом, горкомов, со всеми регалиями, со всеми подвигами и так далее. Вот совхозников я там пока не нашла. Ну, короче, своеобразная вещь. Наши учебники истории в брежневские времена были даже лучше. Уж слишком коротко там обо всем остальном, кроме советского периода.

Любопытно, что бы сказала Ирина Ясина о новом учебнике для 11-классников, из которого Шушкевича, как и нобелевскую лауреатку Светлану Алексиевич просто выбросили, а бело-красно-белый флаг и герб «Погоня» упоминаются исключительно в негативном ключе.

Чего ждать дальше и что делать

Ответ на первый вопрос прозвучал из уст Лукашенко в августе 2021-го на общенациональном педсовете:

— Пора поставить точку в вопросах оценки исторических эпох и персоналий. Мы должны четко определить, кто герой, кто историческая личность, а кто предатель своего народа.

Тогда же стало известно, что в школах появятся военруки и православные батюшки, призванные научить молодое поколение патриотизму и духовности.

Что делать родителям в этой ситуации? Ответ лежит на поверхности: объяснять своим детям суть происходящего, предложить им учебники и книги, в которых национальных героев Беларуси не называют врагами в угоду выпускнику Могилевского пединститута. И если вашего сына или дочь вынудили отправиться на экскурсию на «Линию Сталина» — свозите их под Милавиды, где когда-то дали бой косинеры Калиновского.

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