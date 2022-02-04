Умер «мексиканский царь Мидас» Альберто Байерес 5 4.02.2022, 11:38

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Альберто Байерес

Фото: Presidencia de la República Mexicana / wikimedia.org

Миллиардеру было 90 лет.

Умер мексиканский миллиардер, «серебряный король» Альберто Байерес, сообщил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в Twitter. Ему было 90 лет, сообщает РБК.

«Я сожалею о смерти Альберто Байереса, известного мексиканского бизнесмена. Мои искренние соболезнования семье и друзьям», — написал Эбрард в Twitter.

Причины смерти пока не известны.

Альберто Байерес родился в Мехико в 1931 году. Бизнес он унаследовал от своего отца Рауля Байереса (умер в 1967-м). Отец оставил сыну более десятка компаний, в том числе пивоварню Cuauhtémoc Moctezuma и горнодобывающую компанию Peñoles. Впоследствии пивоварню приобрела голландская компания Heineken.

Бизнесмена называют «мексиканским царем Мидасом» и «серебряным королем», отмечает Bloomberg. Он владеет серебряным рудником Фреснильо и крупнейшими месторождениями золота в Мексике.

В апреле 2021 года Байерес вышел на пенсию после 54 лет управления Grupo Bal, в которую входят горнодобывающие компании Peñoles и Fresnillo, сеть универмагов Palacio de Hierro, страховая компания Grupo Nacional Provincial (GNP), компания Espectaculos Taurinos de México и Автономный технологический институт Мексики (ITAM; его окончил, в частности, бывший президент Фелипе Кальдерон). Свой бизнес он передал сыну Алехандро.

Байерес также увлекался боями быков: Espectaculos Taurinos de México владеет большинством арен для корриды в стране. У миллиардера шесть сыновей и дочь. Состояние всей семьи Forbes оценивает в $8,6 млрд, В прошлом году она заняла 255-е место в рейтинге богатейших людей мира и четвертое — в Мексике.

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