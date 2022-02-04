«А возможно дрон летел на встречу к министру обороны России Шойгу» 3 4.02.2022, 11:45

2,114

Что не так с беспилотником, который «обнаружили» белорусские военные?

Телеграм-канал «Народный депутат» обратил внимание на странности в истории с «украинским» беспилотником, который вчера якобы «перехватили» белорусские военные:

— Такие новости должны тревожить, а вот почему-то только веселят и норовят использовать руку и лицо для оценки свершившегося действа

Белорусские военные словили украинский беспилотник на территории Беларуси

Хочется конечно предположить, что это кустарный БПЛА и могли его принести и наши военные и бросить в поле, сломав крыло и выдав летательный аппарат за вражеский, а не собранный из фанеры в местном ангаре, но это предположение и оно, конечно же не имеет, никакой фактуры, поэтому в теории ложно.

Но что имеем по фактам?

Провластная журналистка написала, что беспилотник пролетел вглубь страны на 40 километров.

Ну это точно факт, не может же государственный журналист обманывать или выдавать свои личные предположения за правдивую информацию.

Факт и в том, что исходя из сообщений власти, военных и тех же журналистов в последние месяцы, в особенности недели, происходит максимальное накопление западно- и южновражеских сил у границ Беларуси, чему наша армия и пограничники дают отпор в виде усиления охраны рубежей, развёртывания колоссального количества российских военных, ПВО и пр. То есть граница должна быть на максимальном замке, просматриваться и просвечиваться со всех сторон ежесекундно.

Но так получилось, что это не маленький дрон размером с коробку от пиццы, а наверное приличный по своим меркам БПЛА, немного похожий на российский «Орлан-10» (имеющий размах крыла более 3 метров и длину около 2-х метров) летел 40 километров над территорией Беларуси. При скорости полёта того же «орлана», дрон мог находится на территории Беларуси 15-30 минут.

От украинской границы до Гомеля около 30 километров, от польской до Гродно – меньше 15, а Брест по сути вообще граничит с Польшей. То есть при необходимости условно вражеские беспилотники, не дай бог, спокойно могут незамеченными напасть на 3 областных центра страны и сбросить пару килограмм демократических медвежат.

А тут 40 километров вглубь страны в период максимальной чуткости на границах и при поддержке российских сил.

И вообще получается, что если дрон пролетел возле деревни Хмелище Малоритского района и преодолел 40 км, то получается, если представить прямой полет, украинский дрон почти пролетел весь 10-километровый полигон «Брестский». Вот тебе и учения по отражению нападения внешнего врага!

Снова закрадывается мысль о том, что это вороны в форме сбросили дрон в поле, в отместку соколам, сбросившим крысу на ступеньки дома правительства в день отказа в регистрации Бабарико и Цепкало.

А возможно дрон летел на встречу к министру обороны России Шойгу (с 24 января БПЛА засекли, и только 3 февраля, в день прилёта Шойгу, о нем написали СМИ), который как раз сейчас в находится в Минске, да белорусские вороны приревновали, не допустив диалога с таким крупным чиновником, монополию на которую так хочется сохранить. Или просто показали, что эти клятые украинцы так и норовят сокрушить несокрушимую решимость нашего союзного братства.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».