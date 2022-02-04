Škoda будет шить чехлы для сидений машин из пластиковых бутылок
- 4.02.2022, 11:52
Технологию производства компания разработала совместно с учеными их Технического университета в Либерце.
Чешский автопроизводитель Škoda будет ставить на свои электромобили сиденья с чехлами из пластиковых бутылок, пишет «Евро пульс».
Старые ПЭТ-бутылки будут дробить, плавить и перерабатывать в гранулят. Из него в свою очередь сделают пряжу. Затем на ткацком станке 6 тысяч нитей превратятся в прочную ткань, которую постирают и высушат, чтобы добавить прочности.
Для придания приятного внешнего вида в материал добавят небольшое количество шерсти.
Технологию производства компания разработала совместно с учеными их Технического университета в Либерце.
Переработка как можно большего количества пластиковых бутылок – важнейший инструмент стратегии ЕС в борьбе с пластиковым загрязнением. Согласно ей, к 2030 году в ЕС вся пластиковая упаковка должна либо быть легко перерабатываемой, либо быть сделана таким образом, чтобы ее можно было использовать неоднократно.