Топ-10 самых ожидаемых сериалов 2022 года 4.02.2022, 11:59

Некоторые из них фанаты ждут очень давно.

Пусть не у всех сериалов уже есть точная дата выхода, но уже известно, что они выйдут в этом году, пишет zn.ua.

«Властелин колец»

Премьера: 2 сентября

Режиссеры: Уэйн Йип, Хуан Антонио Байона

В ролях: Бенджамин Уокер, Питер Муллан, Синтия Аддай-Робинсон, Макс Болдри

Самый дорогой сериал в истории, съемки которого начались еще до пандемии. Собственно, о планах Amazon снять шоу стало известно еще в 2017 году, а в 2018 – что его производство будет стоить 500 миллионов долларов.

Действие шоу будет происходить во Вторую эпоху Средиземья, за тысячи лет до событий, которые были описаны в романах «Хоббит, или Туда и обратно» и «Властелин колец».

«Дом дракона»

Премьера: точная дата пока неизвестна

Режиссеры: Клер Килнер, Гита Патель

В ролях: Пэдди Консидайн, Оливия Кук, Эмма Д’Арси

События сериала будут разворачиваться за 200 лет до «Игры престолов». Шоу расскажет о кризисе династии Таргариенов и ее последующем крахе.

«Одни из нас»

Премьера: 2022 год

Режиссеры: Кантемир Балагов, Али Аббаси, Ясмила Жбанич

В ролях: Педро Паскаль, Белла Рэмси, Ник Офферман, Анна Торв

Сериал по игре The Last of Us, к работе над которым пригласили создателя «Чернобыля» Крэйга Мазина. Работает над шоу и автор самих игр Нил Дракманн. Игра рассказывает о постапокалиптическом мире, населенном зомби. В центре сюжета – путешествие контрабандиста Джоэла и девочки Элли.

«Позолоченный век»

Премьера: 24 января

Режиссеры: Майкл Энглер, Салли Ричардсон-Уитфилд

В ролях: Кристин Барански, Билл Ирвин, Синтия Никсон, Линда Эмонд, Луиза Джейкобсон

Действие сериала разворачивается в Нью-Йорке конца ХІХ века. Сюда из южных штатов приезжает молодая сирота, которая планирует получить образование и обосноваться в городе. Работал над сериалом Джулиан Феллоуз, автор «Аббатства Даунтон».

«Первая леди»

Премьера: 2022 год

Режиссер: Сюзанна Бир

В ролях: Виола Дэвис, Мишель Пфайффер, Джиллиан Андерсон, Дакота Фаннинг

Сериал-антология о жизни трех первых леди США: Мишель Обамы, Бетти Форд и Элеоноры Рузвельт. По словам создателей, шоу расскажет не только о том, как они встретили мужей, но и о скрытом вкладе в решения, которые принимала администрация президента в кризисных ситуациях.

«Пэм и Томми»

Премьера: 2022

Режиссеры: Крэйг Гиллеспи, Гвинет Хердер-Пэйтон

В ролях: Лили Джеймс, Себастиан Стэн, Сет Роген, Ник Офферман

Сериал расскажет о браке Памелы Андерсон с барабанщиком группы Mötley Crüe Томми Ли, и о том, как украденное у них видео повлияло на их отношения и американскую культуру в целом.

«Оби-Ван Кеноби»

Премьера: 2022

Режиссер: Дебора Чоу

В ролях: Майя Эрскин, Юэн Макгрегор, Хейден Кристенсен

Мини-сериал, который свяжет третий и четвертый эпизоды киносаги «Звездные войны». Мы увидим Оби-Вана Кеноби, который спустя 10 лет после сражения с Энакином Скайоукером наблюдает за взрослением Люка на Татуине и путешествует по галактике.

«Старик»

Премьера: 2022

Режиссеры: Джон Уоттс, Зетна Фуэнтес, Джет Уилкинсон

В ролях: Джефф Бриджес, Педж Вахдат

В основе сериала – одноименная книга, рассказывающая о бывшем сотруднике разведки, который скрылся с 20 миллионами долларов во время операции в Ливии. Следующие пару десятков лет он скрывался в провинциальном американском городке, но его находят и заставляют вернуться к жизни, которую он когда-то оставил.

«Как я встретила вашего папу»

Премьера: 18 января

Режиссер: Памела Фрайман

В ролях: Ким Кэтролл, Хиллари Даф и другие

Как не сложно догадаться по названию, это будет женская версия известного сериала «Как я встретил вашу маму». На этот раз мы узнаем историю от лица женщины, которая поведает своим детям, как познакомилась с их отцом.

«Песочный человек»

Премьера: 2022

В ролях: Том Старридж, Гвендолин Кристи, Вивьен Ачеампонг, Чарльз Дэнс, Бойд Холбрук

Сериал основан на одноименном комиксе Нила Геймана. Его герой — повелитель царства снов Морфей, который попадает в плен к колдуну Родерику Бёрджессу, но позже вырывается на свободу.

