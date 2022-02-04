Топ-10 самых ожидаемых сериалов 2022 года
- 4.02.2022, 11:59
Некоторые из них фанаты ждут очень давно.
Пусть не у всех сериалов уже есть точная дата выхода, но уже известно, что они выйдут в этом году, пишет zn.ua.
«Властелин колец»
Премьера: 2 сентября
Режиссеры: Уэйн Йип, Хуан Антонио Байона
В ролях: Бенджамин Уокер, Питер Муллан, Синтия Аддай-Робинсон, Макс Болдри
Самый дорогой сериал в истории, съемки которого начались еще до пандемии. Собственно, о планах Amazon снять шоу стало известно еще в 2017 году, а в 2018 – что его производство будет стоить 500 миллионов долларов.
Действие шоу будет происходить во Вторую эпоху Средиземья, за тысячи лет до событий, которые были описаны в романах «Хоббит, или Туда и обратно» и «Властелин колец».
«Дом дракона»
Премьера: точная дата пока неизвестна
Режиссеры: Клер Килнер, Гита Патель
В ролях: Пэдди Консидайн, Оливия Кук, Эмма Д’Арси
События сериала будут разворачиваться за 200 лет до «Игры престолов». Шоу расскажет о кризисе династии Таргариенов и ее последующем крахе.
«Одни из нас»
Премьера: 2022 год
Режиссеры: Кантемир Балагов, Али Аббаси, Ясмила Жбанич
В ролях: Педро Паскаль, Белла Рэмси, Ник Офферман, Анна Торв
Сериал по игре The Last of Us, к работе над которым пригласили создателя «Чернобыля» Крэйга Мазина. Работает над шоу и автор самих игр Нил Дракманн. Игра рассказывает о постапокалиптическом мире, населенном зомби. В центре сюжета – путешествие контрабандиста Джоэла и девочки Элли.
«Позолоченный век»
Премьера: 24 января
Режиссеры: Майкл Энглер, Салли Ричардсон-Уитфилд
В ролях: Кристин Барански, Билл Ирвин, Синтия Никсон, Линда Эмонд, Луиза Джейкобсон
Действие сериала разворачивается в Нью-Йорке конца ХІХ века. Сюда из южных штатов приезжает молодая сирота, которая планирует получить образование и обосноваться в городе. Работал над сериалом Джулиан Феллоуз, автор «Аббатства Даунтон».
«Первая леди»
Премьера: 2022 год
Режиссер: Сюзанна Бир
В ролях: Виола Дэвис, Мишель Пфайффер, Джиллиан Андерсон, Дакота Фаннинг
Сериал-антология о жизни трех первых леди США: Мишель Обамы, Бетти Форд и Элеоноры Рузвельт. По словам создателей, шоу расскажет не только о том, как они встретили мужей, но и о скрытом вкладе в решения, которые принимала администрация президента в кризисных ситуациях.
«Пэм и Томми»
Премьера: 2022
Режиссеры: Крэйг Гиллеспи, Гвинет Хердер-Пэйтон
В ролях: Лили Джеймс, Себастиан Стэн, Сет Роген, Ник Офферман
Сериал расскажет о браке Памелы Андерсон с барабанщиком группы Mötley Crüe Томми Ли, и о том, как украденное у них видео повлияло на их отношения и американскую культуру в целом.
«Оби-Ван Кеноби»
Премьера: 2022
Режиссер: Дебора Чоу
В ролях: Майя Эрскин, Юэн Макгрегор, Хейден Кристенсен
Мини-сериал, который свяжет третий и четвертый эпизоды киносаги «Звездные войны». Мы увидим Оби-Вана Кеноби, который спустя 10 лет после сражения с Энакином Скайоукером наблюдает за взрослением Люка на Татуине и путешествует по галактике.
«Старик»
Премьера: 2022
Режиссеры: Джон Уоттс, Зетна Фуэнтес, Джет Уилкинсон
В ролях: Джефф Бриджес, Педж Вахдат
В основе сериала – одноименная книга, рассказывающая о бывшем сотруднике разведки, который скрылся с 20 миллионами долларов во время операции в Ливии. Следующие пару десятков лет он скрывался в провинциальном американском городке, но его находят и заставляют вернуться к жизни, которую он когда-то оставил.
«Как я встретила вашего папу»
Премьера: 18 января
Режиссер: Памела Фрайман
В ролях: Ким Кэтролл, Хиллари Даф и другие
Как не сложно догадаться по названию, это будет женская версия известного сериала «Как я встретил вашу маму». На этот раз мы узнаем историю от лица женщины, которая поведает своим детям, как познакомилась с их отцом.
«Песочный человек»
Премьера: 2022
В ролях: Том Старридж, Гвендолин Кристи, Вивьен Ачеампонг, Чарльз Дэнс, Бойд Холбрук
Сериал основан на одноименном комиксе Нила Геймана. Его герой — повелитель царства снов Морфей, который попадает в плен к колдуну Родерику Бёрджессу, но позже вырывается на свободу.