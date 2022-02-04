В центре Минска восстановили легендарную гостиницу XIX века 1 4.02.2022, 12:14

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Ради нее принудительно выселили жильцов.

В центре Минска восстановили гостиницу XIX века. Ее назвали по имени еврейского предпринимателя, который более стал лет назад превратил здание в арендный дом, пишет Realt.by.

Каменное здание, о котором идет речь, было построено еще в 1843 году и несколько раз меняло владельцев, пока в 1883 году его не приобрела семья борисовских купцов. Новый собственник Шепшель Залкинд отстроил строение после пожара и добавил третий этаж. Долгое время здесь принимали предпринимателей и служащих, а на рубеже веков здание считалось одним из лучших арендных домов в Минске

Дом Залкиндов восстановили за три года с исторической точностью. Это удалось сделать благодаря тому, что архитекторы сохранили старые планировки и использовали найденные артефакты, например, кованые перила лестницы. Прежний вид вернули и фасаду, в центре которого расположен уникальный темно-зеленый ажурный балкон.

Правда, стоит уточнить, что десять лет назад здание было обычным жилым домом, и ради гостиницы жильцов принудительно выселили. Многократные судебные заседания не позволили жильцам в полной мере отстоять свои права.

Теперь гостиница на Революционной получит название Zalkind Hotel. В здании отеля также размещаются классический ресторан Zalkind Kitchen и два бара с разными концепциями.

В бутик-отеле обустроено 26 номеров с уникальным оформлением. Самые компактные номера представляют собой одноместные спальное место у окна с видом на соседние крыши. Наиболее просторные — семейные апартаменты с двумя спальнями, высокими потолками и окнами в пол. Цены на номера начинаются с 286 рублей на двоих.

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