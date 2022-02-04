«Хочу снять авто с учета для утилизации, а отправляют за справкой в ГАИ» 4.02.2022, 12:28

Транспортный налог осложнил жизнь автовладельцев.

Транспортный налог осложнил жизнь автовладельцев, которые уже и забыли о "своих" машинах. Теперь нужно не только вспоминать, но и разбираться в том, какие документы нужны.

"Ходить туда-обратно тяжело"

Читательница abw.by Антонина Николаевна посетовала на то, что столкнулась с неожиданной проблемой при попытке снятия автомобиля с учета для его утилизации:

"Обращалась в ГАИ, чтобы снять с учета автомобиль, который на мне числится уже много лет, но которого по факту уже не существует. Ни "номеров", ни документов у меня нет, но я слышала, что теперь можно утилизировать автомобиль без них.

Подала заявление, но мне сказали, что нужно приложить какую-то справку о том, что числящийся на мне автомобиль последние три года не фигурировал по базам данных штрафов ГАИ. Сказали обращаться с паспортом в районную ГАИ по месту жительства. Я так и сделала, но там руками разводят, мол, мы таких справок не выдаем, идите обратно в МРЭО.

Я человек пожилой, мне ходить постоянно туда-обратно тяжело, а отправляют. Подскажите, какую справку мне нужно получить, чтобы утилизировать автомобиль, о чем речь?"

А нужна ли справка?

Журналистов тоже заинтересовало, кто же должен искать какую-то справку. Поэтому давайте читать документы.

Согласно п.42 постановления совмина №1849 (далее – инструкция) снять с учета транспорт без "номеров" и документов можно, если в регистрационном подразделении нет информации, которая подтверждает эксплуатацию машины в течение не менее трех лет, предшествующих подаче заявления. То есть за три года автомобиль (или мотоцикл, например) не должен фигурировать по учетам ГАИ (штрафы), техосмотра, страховок. Сведения об этом содержатся в различных базах данных, доступа к которым у автовладельцев нет, а вот у ГАИ есть. Что за справку просят предоставить Антонину Николаевну и должна ли она вообще ее предоставлять?

Указом №200 от 26 апреля 2010 года определен перечень документов, которые должны представляться, в том числе для утилизации транспорта. Все, что нужно показать нашей читательнице, – это заявление, паспорт, чек об оплате услуги по совершению административной процедуры. Сдача регистрационных знаков и техпаспорта при утилизации упразднена. Справки в перечне нет, а значит, она при совершении данной процедуры и не нужна.

П.1 указа №200: "Запрещается требовать от граждан представления документов и (или) сведений, кроме предусмотренных перечнем".

Таким образом, при снятии с учета автомобиля для его утилизации необходимо представить лишь те документы, которые указаны в перечне. А информация о штрафах и других "следах" эксплуатации автомобиля должна быть в самом регистрационном подразделении. Так что никуда идти за справкой нашей читательнице для утилизации автомобиля не нужно, а истребование какого-то документа, кроме предусмотренных, запрещено законом. Можно об этом вежливо напомнить тому лицу, которое работает на приеме документов. Если отказываются принимать документы, вызывайте руководителя подразделения или пишите жалобу, можно то и другое вместе. Разобраться в столь простом вопросе на самом деле несложно.

И напоследок:

Статья 15 Закона РБ об основах административных процедур

Документы и (или) сведения, представляемые вместе с заявлением заинтересованного лица.

1. В перечни документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными лицами, могут включаться лишь документы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной процедуры, которые могут быть представлены только заинтересованным лицом.

В указанные перечни не могут включаться документы и (или) сведения, которые имеются в уполномоченных органах или могут быть получены ими от других государственных органов, иных организаций, а также из государственных регистров, реестров, кадастров, списков, каталогов, баз и банков данных, за исключением случаев, когда такие документы и (или) сведения находятся у заинтересованного лица.

Документ, подтверждающий внесение платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры, не представляется, если такая плата внесена заинтересованным лицом посредством использования автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства.

2. При подаче заявления в письменной либо устной форме запрещается требовать от заинтересованного лица представления документов и (или) сведений, кроме документов и (или) сведений, включенных в перечни документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными лицами.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».