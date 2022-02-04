«Кадыров выставляет Путина в смешном свете» 4.02.2022, 13:01

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Фото: РИА «Новости»

В России назревает новый конфликт Чечни и федерального центра.

Российский философ Владимир Пастухов прокомментировал актуальную кремлевско-чеченскую интригу.

На этот раз началось всё с ареста-похищения чеченскими силовиками жены федерального судьи Сайди Янгулбаева в Нижнем Новгороде. Продолжилось обещанием самого Рамзана Кадырова о том, что «эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей». Далее депутат-единоросс Адам Делимханов поклялся отрезать головы Янгулбаевым. Потом в Грозном собрали митинг (по официальным данным, 400 тысяч человек), на котором жгли портреты «врагов народа».

Все это происходило на фоне практически полного молчания российских властных структур. Очередным актом драмы стало сообщение о встрече Рамзана Кадырова с Владимиром Путиным. Комментируя происходящее, Владимир Пастухов сказал в эфире «Эха Москвы»:

― Кадыров вышел за пределы приличий. Более того, он демонстративно ведет себя по отношению к Путину сегодня так, как Путин ведет себя по отношению к Байдену. Он вообще абсолютно зеркалит эту ситуацию, потому что Путин троллит Байдена, говоря о том, что «ты со мной ничего не сделаешь: у меня есть ракеты, и ты хоть четырежды по своему ВВП больше меня и вообще мог бы весь мир скрутить в бараний рог, но я сижу на этом изобретении Курчатова-Королева, и ты со мной ничего не сделаешь, пока я на нем сижу».

Так вот Кадыров ведет себя по отношению к Путину абсолютно так же.

― Что у него есть? ― спросил главред «Эха» Алексей Венедиктов.

― У него есть то единственное, что он сейчас по каким-то причинам отмобилизовал на полную катушку: у него есть самый большой компромат на Кремль. Потому что вся репутация, все политическое мироздание путинской харизмы, оно держится на том, что Путин – это тот человек, который покорил Кавказ и прекратил эту вакханалию десятилетнюю, с которой не смог справиться Ельцин. Потом на это наросло все остальное, но это база.

Если сегодня в какой-то момент выясняется, что это лже-база, что никакого покорения Кавказа не произошло, а это такой карточный фокус, когда как бы набросали карты, а в реальности Кавказ просто де-факто отделился и демонстрирует за хорошие деньги свою лояльность России, не являясь фактически уже ее частью, не находясь в ее правовом поле, а сейчас еще и выдавливая федеральные силовые структуры, исторгая их из себя, то это грозит подорвать, и очень серьезно, политический авторитет Путина, а это для него серьезно.

То есть возникает вопрос, что Кадыров идет на откровенный прямой конфликт. Он выставляет Путина в достаточно смешном свете, а это самое страшное. Потому что царь не может быть смешным...

Он ведет себя не по чину. Мало того, что он ведет себя не по чину, он ведет себя демонстративно не по чину. Он, по сути, устраивает спектакли для того, чтобы показать федеральной власти, что «я тут бог, вы со мной ничего не сделаете».

Тут есть два момента. Первый момент, что, с моей точки зрения, зная Кадырова и вообще тот способ, которым существует и функционирует нынешняя власть в Грозном, это не может быть исключительно эмоциональным выбросом. Можно было сказать, что всё, переклинило мужика, но вообще чеченцы очень прагматичный народ. В основе своей это горный крестьянский народ, где практицизм на самом деле перешибает любые эмоции. И если они себя так повели, то это значит, что им что-то очень надо от федеральных властей.

И я могу только моделировать, что им может быть надо. От федеральных властей им обычно нужно две вещи – либо деньги, либо то самое, что требовал друг детства Коля Остен-Бакен от красавицы Инги Зайонц, то самое, что Путин сегодня требует от Байдена, а именно: «Дайте нам простую, чистую любовь и заберите всех своих федералов – ФСБ, Следственный комитет, МВД – очень далеко от нас, чтобы они вообще не лезли в наши дела».

С моей точки зрения, это все абсолютно трезво разыгранный спектакль. Это шантаж откровенный, достаточно наглый и очень оскорбительный для федеральной власти.

Потому что при всем том, что конечно, они с Кадыровым в части прав человека и всего остального абсолютно на одной волне, но как вы помните, то, что положено Зевсу, не положено быку. И то, что могла и должна сделать федеральная власть, не может так демонстративно делать губернатор отдаленной дотационной области. Не более того. Это один аспект, на который хотел бы обратить внимание.

А второй очень важный аспект касается того, что в этой игре ход главный останется за федеральной властью. А Кадыров делает, с моей точки зрения, очень большую ошибку.

И я в прошлой передаче сказал фразу, которую могу повторить с большим основанием в этой передаче, что Кадыров очень много унаследовал у своего отца – энергию, смелость, готовность биться до конца – но не унаследовал его мудрости. И тут я вернусь к очень сложной метафоре. Мы все сейчас пережили пандемию этого гадкого вируса, который как черт выскочил из бочки. А вся проблема в чем? Ну существовал какой-то вирус у каких-то летучих мышей, и никаких проблем нам никогда не было. А потом произошла такая малюсенькая мутация, микронная мутация в этом шипе – и всё. Он стал опасным для человека.

Вот то же самое происходит с идеями и политическими действиями. Вот сегодня Кадыров обещает оторвать голову всяким там либералам. Ну господи, кому нужны эти либералы? Кто вступится за каких-то там либералов? Столько желающих оторвать им голову, что очередь выстроится, как в известном анекдоте.

Но, понимаете, в определенный момент в этой идее произойдет мутация. Потому что страна у нас тяжелая, и наследие у нее плохое. И кто-то переведет это на русский язык. И звучать будет так: «Некто Кадыров обещает оторвать голову русским людям».

А он перешел, как вы правильно сказали, за пределы внутричеченских разборок. Он перешел на некую очень скользкую площадку, где есть очень много людей, которые живут не в Москве и не в Питере, а в маленьких городках, где хорошо организованные группы не только чеченцев, но и выходцев из Средней Азии, других кавказских республик в силу того, что они склонны к сплоченности и организованным действиям, скажем так, сильно напрягают местные русские общины, которые в силу того, что они дезорганизованы и в силу того, что у них есть в качестве защитников только насквозь сверху донизу коррумпированные органы, получающие от этих организованных банд взятки, поэтому ничего не делающие, очень сильно страдают. И поэтому в какой-то момент эти обещания будут переведены на понятный язык.

И я боюсь, что тогда русской власти не останется ничего, как реагировать быстро и жестко, потому что тогда под ней будет гореть земля. Поэтому надо всегда, когда ты какие-то слова бросаешь на ветер, очень четко спрашивать в метеорологическом политическом бюро, в какую сторону дует этот ветер и как далеко твои слова может отнести...

Наступает момент, когда Кадыров начинает стоить дороже для Кремля, чем та услуга, которую он оказывает. Ничего личного, это вопрос цены. Использовать его все хотят. И использовали и вправо, и влево и вдоль, и поперек. Вопрос, что раньше стоил три рубля… ну хорошо, 3 миллиарда рублей, а сейчас он политически становится стоить столько, что казна не потянет.

Он размывает сейчас харизму Путина. То есть до этого момента связка Путин – Кадыров, она была такая. Мы все помним эти кадры. Мальчик – ну практически мальчик в полном смятении после, кстати, абсолютно непонятной гибели отца, потому что до сих пор непонятно, ни кто, ни как, ни почему, а главное, как вовремя – он появляется в Кремле. И для него он старший, наставник, отец, он дает огромный кредит доверия. И вот это все продолжается до настоящего момента.

Какая картина сегодня? Ну такой как бы мужчина вполне себе среднего возраста, ведущий себя как не знающий берегов, самостоятельный, самостийный владетельный князь на территории. Общается с царем на равных, диктует ему свои условия. Представляет царя в дурацком свете.

Даже если царю очень хочется, чтобы оторваны были все эти головы, царь находится в таком положении в этой сложной стране, что он не может себе позволить прямо это выразить. И на самом деле ему невыгодно, когда кто-то так прямо это выражает. Потому что он чувствует себя не в своей тарелке, потому что он чувствует себя человеком, который не может унять этого болтуна как минимум. Даже если кажется, что он болтает.

Сегодня Кадыров больше проблема, чем прикуп с него. И эта акция, с моей точки зрения, людей в Кремле должна заставить задуматься, потому что им показали, что ситуация выходить из-под контроля. Нужно ли Кадырову было сейчас идти на обострение? Я не знаю, что там произошло между ними. Я не знаю, кого где-нибудь арестовали и кому прищемили какие части тела силовики, чтобы пойти на такое...

Перспективы очевидны. Вопрос времени. Я всегда говорил, что есть закон истории некий: с чего началось, тем и закончится. Чечня – гнойник, могильник, незаживающая рана. На самом деле проблема не была решена. Проблема была закальцинирована. Как любая инфекция в организме, вокруг нее организм создает такой блок. Живет в тебе бактерия, но в кровь попасть не может.

Пока более-менее сильная эта имперская власть, эта проблема будет находиться в этом схроне. Но как только она ослабнет… Вот с Чечни все началось, Чечней все и закончится. Среди тех угроз, которые я вижу, которые могут реально расшатать политический режим в России, конфликт Чечни и федерального центра будет, скорее всего, первым и главным.

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