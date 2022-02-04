Стало известно, где в Минске нельзя кататься на санках и тюбинге 1 4.02.2022, 13:02

Список самых опасных горок столицы.

В МЧС обследовали минские горки, которые пользуются популярностью у жителей, и выявили ряд небезопасных. Об этом сообщил первый заместитель начальника Минского городского управления МЧС Виталий Суша, пишет агентство «Минск-Новости».

В Советском районе сотрудники МЧС насчитали семь таких мест, в том числе склоны рядом с домом № 12 на ул. Мирошниченко, домами № 1, 9, к. 2, на улице Гамарника.

В Октябрьском районе опасения вызывают горки в парке «Курасовщина» напротив домов № 8а и 28 в переулке Корженевского.

В Партизанском районе проблемными признаны горки вдоль канала в парке имени Герасименко из-за близости к воде, а также многочисленные поросшие деревьями склоны в парке Горького.

В Московском районе не стоит кататься на горках на пересечении улиц Рафиева и Семеняко, в саду на улице Сапеги, на улице Михалово, на улице Чечота в районе 6-й детской клинической поликлиники, а также в парке имени М. Павлова.

В остальных районах города травматичных склонов, где массово катаются на тюбингах и санках, не обнаружено.

Многие опасные склоны уже посыпаны песком для предотвращения скольжения. На отдельных установлены предупреждающие таблички.

Напомним, с начала года в Минске зафиксировано 75 травм из-за катания на тюбингах. В Витебском районе пострадала пятилетняя девочка. Она во время катания получила серьезную травму и попала в нейрохирургическое отделение больницы.

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