YouTube заблокировал аккаунты, связанные с «ДНР» и «ЛНР»4
- 4.02.2022, 13:02
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Видеохостинг назвал причину.
YouTube заблокировал аккаунты, связанные с так называемыми «Донецкой» и «Луганской народными республиками». В сообщениях видеохостинга говорится, что каналы заблокировали «за нарушение правил сообщества».
Заблокированы канал «министерства информации ДНР»; канал «народной милиции ДНР»; канал «Государственной телерадиокомпании ЛНР»; канал «народной милиции ЛНР»; канал «Луганского информационного центра».