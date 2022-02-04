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YouTube заблокировал аккаунты, связанные с «ДНР» и «ЛНР»

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  • 4.02.2022, 13:02
  • 1,230
YouTube заблокировал аккаунты, связанные с «ДНР» и «ЛНР»

Видеохостинг назвал причину.

YouTube заблокировал аккаунты, связанные с так называемыми «Донецкой» и «Луганской народными республиками». В сообщениях видеохостинга говорится, что каналы заблокировали «за нарушение правил сообщества».

Заблокированы канал «министерства информации ДНР»; канал «народной милиции ДНР»; канал «Государственной телерадиокомпании ЛНР»; канал «народной милиции ЛНР»; канал «Луганского информационного центра».

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