Пропагандисты показали маршрут «украинского» беспилотника — и выдали себя с головой 24 4.02.2022, 13:03

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Что стало известно из сеанса саморазоблачения на БТ.

3 февраля одной из главных тем государственных СМИ стало заявление белорусского МИД о нарушении госграницы украинским беспилотником и последующей разведке над военными объектами. Днем белорусская сторона опубликовала снимки аппарата, а вечером на телеканале «Беларусь 1» вышел сюжет, в котором показали его «внутренности» и рассказали о маршруте. Правда, к кадрам госТВ есть вопрос: судя по ним, БПЛА мог изначально прилететь с территории Беларуси, пишет zerkalo.io.

«Они сами не заметили, что на видео опубликовали весь маршрут полета (фиолетовая линия), и на первых кадрах видно, что беспилотник залетел с территории Беларуси на территорию Украины примерно на 2 км и развернулся там, где в видео указано якобы „место взлета“. На протяжении всего видео рядом с путем в Беларусь, на котором акцентируется особое внимание, показан фиолетовый путь, как беспилотник летел в Украину», — пишет канал.

Действительно, если исходить из того, что на «Беларусь 1» показали именно GPS-трек, который был записан в памяти аппарата, можно допустить, что дрон не запускали с территории Украины. Кроме маршрута, на протяжении которого, как утверждается, аппарат проводил съемку белорусской территории (отмечена зелеными точками), на нем видна еще одна линия — фиолетовая. Вероятно, это тоже часть маршрута, который проделал беспилотник.

Если весь маршрут, который показан на госТВ, реальный (то есть фактически пройденный беспилотником), то выходит, что он действительно прилетел с территории Беларуси, а над Украиной просто развернулся.

Однако показанное на «Беларусь 1» не исключает и возможности запуска БПЛА на украинской территории. Логичное объяснение можно найти, если предположить, что показанный в сюжете маршрут — это весь запланированный для БПЛА GPS-трек, записанный в его памяти, а не тот, что он фактически пролетел. В таком случае можно допустить, что точка взлета действительно находилась там, где ее обозначили белорусские телевизионщики (на территории Украины). Затем аппарат направился на север, делая по пути снимки; примерно через 50 км достиг полигона «Брестский», где был принудительно посажен специалистами белорусских Вооруженных сил. Фиолетовая же линия, которую мы видим в ролике, — это маршрут возвращения БПЛА в Украину, который он так фактически и не выполнил.

Если принять эту версию за действительную, к маршруту все равно остается один вопрос. Исходя из показанного GPS-трека, вернувшись в Украину, БПЛА зачем-то перед посадкой должен был начать хаотически менять направление полета, очерчивая в воздухе странные фигуры возле Пищанского озера. Этот отрезок виден в сюжете неподалеку от «точки взлета» (она же — предполагаемая точка посадки). Непонятно, зачем подобные действия были бы нужны тем, кто запустил беспилотник в Украине, — неподалеку от границы это могло бы привлечь лишнее внимание.

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