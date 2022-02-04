«Надели на голову мешок и сказали: Отведите в мясорубку» 5 4.02.2022, 13:03

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Жаксылык Советбеков

Рассказ жителя Казахстана.

Полиция в Казахстане продолжает задерживать по всей стране людей, которых считает причастными к январским протестам и беспорядкам. "Настоящее Время" уже неоднократно рассказывало, что ко многим таким задержанным применяют пытки для того, чтобы выбить из них признательные показания, и не пускают к ним в СИЗО адвокатов – об этом сообщали родственники многих арестованных.

Жителя села Кызылагаш Аксуского района Алматинской области Жаксылыка Советбекова задержали 14 января в Талдыкоргане, когда он приехал на городской рынок за продуктами. Мужчина утверждает, что в полиции его жестоко избили, требуя признаться в участии в беспорядках в городе. Он получил перелом грудины и девяти ребер, после чего оказался в больнице. Советбеков рассказал казахской службе Радио Свобода, что в отделении полиции Талдыкоргана (именно в этом городе во время протестов снесли памятник Назарбаеву) пытают многих задержанных. В больнице он лежал вместе с Азаматом Батырбаевым, также задержанным в начале января в Талдыкоргане по подозрению в участии в массовых беспорядках и видел раны, нанесенные полицейскими, на его теле.

Советбеков проработал 13 лет в школе, а в последние годы занимался предпринимательством. Он считает, что полицейские схватили его и обвинили в участии в беспорядках безо всяких оснований.

— Когда и при каких обстоятельствах вас задержали?

— 14 января около 10 часов мы с женой поехали на центральный рынок в Талдыкоргане за продуктами. Около 11 часов мне позвонили и сказали: "Я из уголовного розыска. Ваша машина попала на камеру 5 января в Талдыкоргане. Вам надо приехать в департамент полиции и подписать кое-какие документы". Я подъехал через 15 минут. Но меня не пустили внутрь. Рядом со мной остановился автомобиль "Спринтер" белого цвета, и сидящие в нем люди позвали меня по имени. Когда я подошел, из машины вышли полицейские в черных масках и схватили меня. Тут же надели наручники и мешок на

— В этот момент вас спрашивали о чем-то?

— Ничего сначала не спрашивали. Я кричал: "Что случилось? В чем моя вина?" Потом начали спрашивать: "Где 4 ПМ (вероятно, пистолет Макарова)? Почему ты возил людей на митинг?"

Они матерились и оскорбляли, грозили затолкать дубинку в задний проход. Положили меня на пол автобуса, пять или шесть полицейских стали пинать меня. Я не понял, за что меня избивают. Закрыл руками голову, пытаясь защититься.

— Вы принимали участие в протестах 5 января в Талдыкоргане?

— Вообще не участвовал. Третьего января мой сын поехал в город навестить родственников. На следующий день мы услышали, что в городе неспокойно. Я забеспокоился и поехал в Талдыкорган забрать сына. На заправке тогда прекратили принимать оплату картой. Поэтому я поехал в город, на улицу Тауелсиздик. Там обычно стоят наши односельчане, которые занимаются частным извозом. Я взял четыре тысячи тенге в долг у знакомого. В это время раздался грохот, стоял гул и началась суматоха.

Я сразу сел в машину, забрал сына возле спортшколы "Жастар" и уехал. По дороге в Талдыкорган и из Талдыкоргана домой я никого по пути не подвозил.

— Вы поняли, что такое "4 ПМ", о которых вас спрашивали в полиции?

— Я этого не понял. Когда завели в департамент полиции, я там спросил, что такое 4 ПМ". Они сказали: "Этот прикидывается тупицей". И продолжили меня избивать. Оказалось, что это пистолеты Макарова. Откуда мне это было знать? Я хоть и служил в армии, но не знал, что пистолет называется ПМ!

Я сказал, что работал учителем в школе, что я не преступник. Они не прекращали бить. Говорили: "Ваши убили наших. Мы вас не пощадим".

В департаменте на первом этаже у меня взяли отпечатки пальцев. Потом надели на голову мешок и сказали: "Отведите его в мясорубку". Мы поднялись на четвертый этаж, меня завели в первую дверь справа. Там и была "мясорубка": там еще несколько человек избили меня до потери сознания.

— Вас допрашивали на четвертом этаже, когда избивали?

— Никто не допрашивал. Спрашивали, куда спрятал ПМ. Называли провокатором, который подвозил людей на митинг, и продолжали бить.

Я им говорил: "Если не верите, что я забирал сына, просмотрите камеры на улице! На других камерах должно быть, как я доехал до шестого микрорайона". Но меня никто не слушал. Меня избили до потери сознания и выволокли в коридор. Когда я очнулся, увидел вокруг около 30-40 мужчин. Они лежали на полу и стонали.

— Как вы это увидели, если у вас был мешок на голове?

— Я не мог освободить руки, но ворочался, пытаясь увидеть, что происходит вокруг, и мешок слез с головы. Через некоторое время меня забрали на второй "заход" – это когда из коридора заводят в кабинет и избивают.

Когда меня завели туда во второй раз, то били и требовали сказать, кто поджег трактор агрохолдинга в Кызылагаше стоимостью 120 миллионов тенге. Я не понимал, какое отношение имею к трактору. Меня раздели до пояса и стали обливать водой. Били по зубам электрошокером, зубы от этого почернели. На обоих плечах следы от электрошокера. На фото это видно.

У некоторых людей, которые лежали рядом со мной в коридоре, были вырваны ногти. На голову им также надевали мешки, чтобы они не могли узнать тех, кто их бил. Большинство из них – выходцы из нашего Аксуского района, из сел Капал, Аксу, Кызылагаш. Я слышал, когда называли фамилии, села.

Я слышал еще, как полицейские шантажировали молодых людей, которые не засветились на фото или видеозаписях во время беспорядков. Им говорили, что они отделаются штрафом, если заплатят по 100 тысяч тенге. Мы же не глухие существа, слышали все, даже если на головах были мешки.

Я пытался разглядеть лица. Отчетливо видел полицейского, который бил меня ближе к концу. Меня тогда выволокли за ноги в коридор и били, тогда мешок слетел с головы. Помню, что, когда пришел в себя, рядом стоял полицейский, который меня избивал. Был момент, когда он пытался обмануть меня и сказал: "Не могу раскрыть преступление, возьми один эпизод на себя, сам за это отвечу".

— Сколько раз вас таким образом избивали?

— Я помню три "захода". Молодые ребята из Кызылагаша, лежавшие рядом со мной, сказали, что было "четыре захода". Если кто-то терял сознание, его выволакивали за ноги. Затем снова затаскивали и вытаскивали.

— Как вы попали в больницу?

— Во время третьего "захода" я сказал: "Парни, у меня сломаны ребра. Если не отвезете к врачу – я умру, мне конец". Я задыхался, не мог дышать. Один полицейский попытался заступиться, сказал: "Зачем вы так сильно избиваете невиновного?" Сотрудник, который меня избивал, заматерился и сказал: "Пусть умрет, мы его вывезем, как вывозили до этого". Не могу забыть эти слова. Не удивлюсь, если от таких зверств люди действительно умерли.

В тот момент у меня не осталось чувства страха, потому что все внутренности были полны крови, я все время терял сознание. Может, я бы испугался, если бы они это сказали до того, как начали избивать.

В один момент вошел знакомый полицейский. Я знаю его имя и должность, но не скажу из-за продолжающегося расследования. Сейчас возбуждают уголовное дело.

— Он понял, что вы узнали его?

— Да, понял. Он спросил: "Жаксылык, что случилось?" – как будто ничего не знает. Я ответил: "Меня без вины избили. Кто позаботится о моих детях, если я умру? Помоги мне". Потом он обратился к другим полицейским: "Он не сможет уйти один, упадет. Позовите родственников".

Один из полицейских, избивавших меня, достал из кармана мой телефон и позвонил моему свояку. Как только я вышел оттуда, сразу рухнул. На следующий день очнулся в реанимации.

— Сколько часов вы находились в полиции?

— Я точно знаю, что увезли 14 января в 11 часов. Выпустили около половины восьмого или в восемь вечера. Меня госпитализировали и выписали 25 января.

В полиции сломали девять ребер. Переломы семи ребер слева, двух ребер справа и перелом грудины. Одно сломанное ребро вонзилось в легкое, легкие были полны крови. Много ушибов. Следы от наручников продержались какое-то время. На плечах следы ожогов от электрошокера. Меня били дубинкой по затылку, места ударов почернели. Я пролежал в больнице 11 дней.

— Вы сказали, что по факту вашего избиения заведено дело?

— Когда жена услышала, что людей в Казахстане забирают из больниц на допросы, она позвонила в генеральную прокуратуру: она боялась, что меня тоже увезут. 21 января ко мне в больницу пришел сотрудник прокуратуры Алматинской области и взял у меня показания. Мои медицинские документы отправлены на экспертизу. Они сказали, что будет возбуждено дело и что проведут очную ставку с теми, кто меня избивал.

— В соцсетях распространяется информация, что задержанного в Талдыкоргане Азамата Батырбаева также сильно избили в полиции, ему тело прижигали горячим утюгом. Вы видели Азамата в больнице?

— Азамат Батырбаев поступил в больницу накануне моей госпитализации. Мы с ним там и познакомились. Я видел на его спине следы от утюга, поэтому могу утверждать, что страшные фото в соцсетях соответствуют действительности. Он был весь в синяках до самых пяток, даже позеленел. Его выписали из больницы на день раньше меня. Если у меня спрашивали про ПМ, у него интересовались, куда он спрятал автомат.

После интервью с Жаксылыком Советбековым репортеры Радио Свобода поговорили еще с несколькими жителями Талдыкоргана, которые заявили, что их арестованные родственники подвергаются пыткам в полиции. По их словам, полиция не разрешила им сфотографировать травмы, нанесенные их родным.

Третьего февраля родственники арестованных в Талдыкоргане призвали президента Касым-Жомарта Токаева положить конец пыткам за решеткой и освободить безосновательно задержанных граждан. Правозащитники, в том числе иностранные, также призвали власти Казахстана прекратить злоупотребления при задержании подозреваемых, обеспечить задержанным адвокатов, расследовать заявления о пытках в полиции и привлечь к ответственности тех, кто избивал и пытал людей.

Президент Казахстана Токаев, в свою очередь, заявил, что международного расследования январских событий не будет:

"Что касается международного расследования событий в Казахстане, я не считаю необходимым проводить такое расследование. Справимся сами, у нас есть люди честные, объективные", – сказал он.

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