«Прихожу стричь, а собака – в два раза больше меня» 1 4.02.2022, 13:03

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Фото: личный архив

Как учитель музыки стала грумером.

Алена Бертош по специальности музыковед и какое-то время работала учителем музыки. Но вот уже около шести лет она грумер – специалист, который выполняет услуги по уходу за животными. Девушка рассказала intex-press.by, как пришла в эту профессию, с какими трудностями сталкивается, почему собак стрижет без присутствия хозяев и какие породы чаще всего к ней приводят:

- После школы я поступила в Барановичский музыкальный колледж на специальность «музыковедение». По распределению попала в город Ляховичи, где работала учителем музыки и параллельно заочно получала высшее образование в педагогическом университете имени Максима Танка в Минске.

После колледжа я также закончила курсы грумера, так как я с детства люблю животных и умею находить с ними общий язык. В детстве я даже мечтала стать ветеринаром, но поняла, что эта профессия требует серьезной подготовки, включая психологическую.

Первое время я совмещала музыку и животных, но летом 2021 года приняла решение полностью посвятить себя работе с животными. Просто поняла, что это занятие мне больше по душе.

Это не только стрижки

Грумер – это специалист, который занимается комплексом процедур по уходу за питомцем. Это не значит только стрижки, это и обработка ушек, и лапок, подрезание коготочков, купание и вычесывание.

Отправляясь на курсы, я понимала, что занятие это не из легких, так как животные по-разному ведут себя, в любой момент могут проявить агрессию, укусить, цапнуть.

Сейчас я понимаю, что самым сложным для меня были не сами животные и их характеры – я, к примеру, никогда не боялась собак, тяжелее было наладить процесс и «потянуть» финансово. Поэтому первый вклад в мое дело сделали родители, за что им огромное спасибо.

Одни ножницы – около $100

Для работы грумером необходимо специальное оборудование. К примеру, нужен определенный стол, чтобы было комфортно работать.

Инструменты – а сразу потребовались машинка, ножницы, ножи – первое время я покупала в Минске с рук. Позже закупила новые. Сейчас в моем арсенале пять машинок, около 10 ножниц (для стрижки разных пород требуются разные виды) и 30 ножей. Свои инструменты я покупала постепенно, так как хорошие ножницы стоят дорого – в районе 100 долларов.

Кроме того, инструменты нужно часто затачивать. Особенно летом, когда поток пушистых клиентов увеличивается до 8-10 в день. На заточку передаю свои инструменты в Минск.

Работаю я на дому. У меня частный дом и есть специально оборудованная комната с отдельным входом.

«Иногда даже заплачешь. Не от боли – от неожиданности»

Когда я только начинала заниматься стрижкой собак, эта профессия у нас в городе была еще не столь распространена, как сейчас.

Как и в любой профессии, тут есть свои плюсы и минусы.

Первый плюс – возможность хорошо заработать. Второй – мне мое занятие приносит огромное удовольствие: так приятно видеть, как преображается собачка или котик. Получаешь огромный заряд позитива.

Но есть и минусы. К примеру, я целый день стою на ногах, в результате – отеки, вены, так что иногда приходится работать в компрессионных чулках. Животные кусаются. Иногда сильно. Даже маленькие животные бывает проявляют такую силу, так выкручиваются, могут укусить и поцарапать. Иногда даже заплачешь. Не от боли, а от неожиданности.

Отличия в работе с собаками и котами

Многие считают, что грумеры во время работы привязывают животных к столбу. Лично я так точно не делаю. Нельзя пугать и приносить дискомфорт питомцам.

Собак я стригу без хозяина, так как в его присутствии у животного срабатывает инстинкт защитника. Конечно, перед началом работы я выслушиваю пожелания, что сделать и как постричь. Но во время процесса в комнате только я и животное.

Чаще всего ко мне приводят йорков, болонок, шпицев, из более крупных пород бывали цвергшнауцеры, спаниели, иногда дворняжек приводят.

Помню был случай: ко мне на стрижку записали цверкшнауцера. Прихожу стричь, а там собака – в два раза больше меня и весит около 100 кг. Я поняла, что это не та порода, про которую мне говорили. Как позже выяснилось, это была эксклюзивная порода волкодава, которую привезли из Питера. Так что и такие «большуны» были в моей практике.

А вот котов стригу только в присутствии хозяина, потому что их очень трудно удержать. К тому же, в отличие от собак, они практически не видят разницы, хозяин это или нет.

Но самое главное в моей работе – это любить животных и быть терпеливым. На данный момент я не планирую что-то менять. Мое занятие стало для меня образом жизни.

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