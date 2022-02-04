Археологи обнаружили виллу 6-го века с необычной мозаикой 1 4.02.2022, 13:06

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Ее нашли при раскопках на юго-востоке Турции.

Мозаика, изображающая застолье под открытым небом, была обнаружена в руинах виллы 6-го века на древнеримском поселении Германика Кесария, современный Кахраманмараш, на юго-востоке Турции. В древнем рейгере три женщины танцуют и играют на кроталах (древнегреческие кастаньеты) в сопровождении музыканта на большой флейте, две пары обнимаются, наблюдая за празднеством, двое мужчин перед столом с тарелками и сосудами, один мужчина на четвероногие, которые либо рисуют кратер на треноге, либо пьют из него через соломинку, и мальчик, взбирающийся на смоковницу. Обилие цветов и деревьев украшает сцену. Об этом пишет портал The History Blog (перевод — lenta.ua).

Археологи считают, что мозаика площадью 540 квадратных футов является продолжением панели, изображающей сцены охоты, которая была обнаружена при раскопках в Германики в 2015 году. Пир, вероятно, банкет перед охотой.

Город был важным уже в 10 веке, когда он был столицей новохеттского государства Гургум. Под контролем римлян он был переименован в Germanicia Caesarea, вероятно, в честь Германика Юлия Цезаря, ретривера орлов-легионеров, захваченных после катастрофического поражения римлян в битве при Тевтобургском лесу, приемного сына Тиберия и отца Калигулы. Германика процветала в поздней античности, о чем свидетельствуют мозаики, и необычна тем, что языческие мотивы и божества все еще преобладали в мозаиках на протяжении 6 века.

Город сильно пострадал во время арабо-византийских войн 7 века, и в конечном итоге местонахождение древней Германики было утеряно. Его заново открыли только в 2007 году, когда в ходе незаконных раскопок под частным домом были обнаружены мозаики римской эпохи. Власти были проинформированы об этой находке, и археологи провели раскопки в этом районе, обнаружив кладезь около 20 высококачественных мозаик, украшавших полы элитных римских вилл.

С тех пор раскопки выявили около 100 вилл в этом районе, каждая из которых имеет множество комнат. Мозаики украшали комнаты первого этажа. Все они датируются периодом между 4 и 6 веками нашей эры и изысканно изготовлены из ценных материалов, таких как цветное стекло и мрамор. Художники использовали разнообразие тессер с замечательным эффектом, создавая сцены, которые по частям почти трехмерны. Взгляните, например, на стол в центре мозаики с стеклянными сосудами, которые кажутся почти прозрачными.

В этом году раскопки возобновятся, и археологи надеются полностью раскопать остатки виллы с партийной мозаикой. Предварительный план состоит в том, чтобы открыть это место для публики в конце года в качестве археологического парка с проложенными дорожками, чтобы на деликатных полах не шлифовали гвозди.

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