Золото Судана и маршрутки Минобороны 2 4.02.2022, 13:16

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фото: rfe/rl

Что связывает «повара Путина» Пригожина с семьей секретаря генерального совета «Единой России»?

Как выяснило "Радио Свобода", новым владельцем компании "М Инвест", занимающейся добычей золота в Судане и попавшей под американские санкции из-за связей с "поваром Путина" Евгением Пригожиным, стал родственник секретаря генерального совета "Единой России" Андрея Турчака. В последнее время в российских СМИ стали снова активно писать о Турчаке – как о наиболее вероятном преемнике Александра Беглова на посту губернатора Санкт-Петербурга. Эксперты говорят, что за недавней кампанией против Беглова из-за неудовлетворительной работы коммунальных служб может стоять именно Пригожин.

2 февраля издание "Знак" со ссылкой на неназванные источники в администрации президента сообщило, что Кремль думает над идеей досрочных выборов губернатора Санкт-Петербурга. В качестве кандидата на замену Александру Беглову якобы рассматривают генерального секретаря "Единой России" Андрея Турчака. О том, чтобы сменить губернатора, федеральные власти, по версии "Знака", задумались "на фоне волны критики действующего главы региона".

В середине января шоумен Сергей Шнуров выпустил видеоклип на песню, в которой за плохую уборку улиц от снега критикуются городские власти и упоминается "бегловская лопата" (отсылка к участию Беглова в уборке снега во время предвыборной кампании в 2019 году). Заочная перепалка Шнурова с губернатором продолжилась – шоумен посвятил Беглову еще один клип, а затем и ироническое стихотворение со строками "Выдающийся оратор/Петербургский губернатор". До этого Шнуров стал автором саундтреков к трем фильмам, выпущенным при участии структур бизнесмена Евгения Пригожина. Последний из них, "Гранит", рассказывающий о российских наемниках в Мозамбике, был показан на НТВ в самом конце прошлого года.

Издания, входящие в медиагруппу Пригожина "Патриот", также активно критиковали петербургского губернатора.

"Администрация губернатора Александра Беглова не реагирует на кризис", – писало РИА ФАН. "Люди не видят результата "усилий" властей во главе с губернатором Александром Бегловым", – утверждали "Невские новости". Петербургский телеграм-канал "Ротонда" рассказал о прошедшей в декабре встрече Беглова с главными редакторами СМИ. На встрече у губернатора спросили, есть ли у него конфликт с Пригожиным и ведется ли на городскую администрацию информационная атака. Беглов, утверждает Ротонда, признал, что атака ведется, но заявил, что личного конфликта с Пригожиным у него нет. При этом, сказал Беглов, у города нет готовности осуществлять предложенные Пригожиным проекты.

20 января "Знак" опубликовал статью, в которой прямо утверждается: за информационной атакой на Беглова стоит Евгений Пригожин. Предприниматель подал против издания иск с требованием взыскать 5 миллионов рублей.

В 2019 году издание "Проект" рассказывало, что политтехнологи из команды Евгения Пригожина предлагали администрации президента проект реорганизации партии "Единая Россия". Андрею Турчаку в этой реформе, по данным "Проекта", отводилась роль "председателя ликвидационной комиссии" партии. О каких-либо других совместных интересах сенатора и предпринимателя в СМИ не сообщалось. Радио Свобода удалось обнаружить, что бизнес-интересы семьи Андрея Турчака и Евгения Пригожина все-таки пересекаются.

Семейное дело

Старшая дочь Андрея Турчака Ольга – петербургская актриса. Она исполнила эпизодические роли в нескольких телефильмах и сериалах, а в 2020 году вышел первый полнометражный фильм "Смотри как я" с Турчак в главной роли. Фильм, две трети бюджета которого составил грант "Фонда кино", получил низкие зрительские оценки и собрал в кинотеатрах меньше 20 тысяч долларов.

В своем инстаграме Ольга Турчак использует фамилию Цулукидзе. Из размещенных в нем снимков можно узнать, что в августе 2020 года Ольга родила сына, отец ребенка – актер Бекарий Цулукидзе. Радио Свобода не удалось установить, женаты ли официально Бекарий Цулукидзе и Ольга Турчак, но в январе 2022 года Ольга выкладывала сделанные в Грузии снимки с подписью "между семейными застольями".

Ольга Турчак - старшая из четырех детей секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака - снялась в своем первом фильме



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Бекарий Викторович Цулукидзе окончил курс петербургской Театральной академии у того же мастера (Сергея Бызгу), что и Ольга, но несколькими годами раньше. С 2013 года Цулукидзе – актер петербургского Малого драматического театра, сыгравший в наиболее популярных спектаклях МДТ. Он также сыграл несколько ролей в телевизионных фильмах и сериалах. Съемки очередного из них начались в августе 2021 года: в сериале "Военная полиция" для НТВ Цулукидзе играет роль военного, противостоящего "шпионской организации, которая запустила щупальца в высшие эшелоны власти".

На семейных фотографиях Ольги и Бекария Цулукидзе в инстаграме можно увидеть родного брата Бекария, Александра Викторовича Цулукидзе. Александр Цулукидзе также выкладывал в своем инстаграме фотографии с Бекарием. Обоих братьев можно увидеть вместе и на снимке, размещенном в "Одноклассниках" их отцом Виктором Цулукидзе.

Александр Викторович Цулукидзе – полный тезка единственного владельца АО "Перспектива", учрежденного в 2018 году. С 21 июля 2020 года "Перспектива" владеет 99,9% компании "М Инвест". Предыдущий владелец этой доли – ЗАО "Дельта", которое через цепочку компаний было связано с родственниками Евгения Пригожина.

Золото Судана и "маршрутки Минобороны"

Компания "М Инвест" прославилась получением права на разработку месторождений золота в Судане (ее бывший региональный директор Михаил Потепкин лично поставил подпись под концессионным соглашением с властями Судана после встречи тогдашних премьер-министра России Дмитрия Медведева и президента Судана Омара аль-Башира). Но не только этим: когда в июле 2020 года Министерство финансов США внесло компанию и ее руководителей в свой санкционный список, оно утверждало, что "М Инвест" служил прикрытием для действий российского министерства обороны и отвечал за разработку планов действий Омара аль-Башира для подавления протестов, участники которых настаивали на демократических реформах в Судане.

Годом ранее Служба безопасности Украины опубликовала документы, из которых следовало, что Министерство обороны России в лице ФГБУ "223 лётный отряд" заключило контракт с компанией "М Инвест" на перевозку людей из России в Сирию, Судан, Ливию и ЦАР. СБУ утверждала, что речь идет о российских наемниках из связанной с Пригожиным "ЧВК Вагнера".

Сам Пригожин неоднократно отрицал свою связь как с "ЧВК Вагнера", так и с "М Инвестом" и другими коммерческими структурами, добывающими полезные ископаемые в Африке. Вместе с этим большое расследование телеканала "Настоящее Время" в 2019 году показало, что такая связь есть. Авторы изучили бухгалтерские документы "М Инвеста", "М-Финанса", "Мегалайна" и других фирм, связанных с Евгением Пригожиным, из которых следовало, что они совершали платежи в пользу структур Пригожина и на счета сторонних подрядчиков – один из них подтвердил "Настоящему Времени", что от имени "М Инвеста" с ним общался лично "повар Путина".

В апреле 2019 года Омар аль-Башир был свергнут в результате военного переворота. Продолжает ли "М Инвест" добывать золото в Судане, неизвестно, но другим договоренностям с Россией новые власти Судана остались верны: например, о создании в стране базы российского военно-морского флота. В ноябре 2021 года это подтвердил главнокомандующий вооруженными силами страны и ее фактический правитель Абдель Фаттах аль-Бурхан.

АО "Перспектива", гендиректором которого является деверь дочери Андрея Турчака, стало владельцем "М Инвеста" всего через 6 дней после того, как США внесли занимавшуюся золотодобычей в Судане компанию в санкционный список. С какой целью была сделана эта "рокировка" и связана ли она непосредственно с санкциями, остается неясным. ЗАО "Дельта", владевшее "М Инвестом" до этого и ушедшее таким образом от санкционных рисков, сейчас находится в состоянии ликвидации. В этой истории обращает на себя внимание и еще одно обстоятельство: двое из ее участников связаны с прокремлевскими молодежными движениями 2000-х годов. Андрей Турчак был председателем координационного совета "Молодой гвардии Единой России", а генеральный директор "М Инвеста" Михаил Потепкин – комиссаром движения "Наши". В отношении Потепкина в 2020 году Минфином США также были введены санкции, а вот Андрей Турчак пока попал только в санкционные списки Украины: в марте 2019 года ограничительные меры были наложены властями в Киеве на лиц, незаконно въезжавших в Крым, причастных к строительству Керченского моста и к инциденту с украинскими кораблями в Керченском проливе.

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