Что разведка США узнала об идее РФ сфабриковать предлог для нападения на Украину: детали плана

Речь идет об очень натуралистичном пропагандистском видео.

Разведка США раскрыла план Москвы сфабриковать повод для вторжения в Украину: 3 февраля представитель администрации Байдена сообщил об этом американским СМИ на условиях анонимности, в тот же день информацию подтвердили в Госдепартаменте США и Пентагоне.

НВ собрал главное, что известно об этом плане — исходя из публикаций в The Washington Post и The New York Times, а также официальных брифингов пресс-секретарей Пентагона Джона Кирби и Госдепа США Неда Прайса.

«Очень натуралистичное пропагандистское видео»: какой предлог для военной операции намерена создать РФ

По данным Пентагона и американского разведсообщества, Россия может инсценировать атаку Вооруженных сил Украины или украинских спецслужб на территории России или же «против русскоязычного населения» на территориях «Л/ДНР».

«Мы полагаем, что в рамках этой сфабрикованной атаки Россия обнародует очень натуралистичный [very graphic] пропагандистский видеоролик», — заявил спикер Пентагона Джон Кирби, отметив, что это лишь один из примеров, который на сегодня могут раскрыть власти США.

По его словам, в этом видео планируют показать:

тела погибших (сфабрикованные кадры — прим.ред.);

актеров, изображающих скорбящих людей;

кадры разрушенных локаций;

якобы украинскую военную технику и вооружения, представив часть такого оружия как примеры поставок Украине от стран Запада.

WP уточняет, что сценарий предполагает показать последствия фальсифицированного взрыва.

Каким должен стать главный посыл фейкового повода?

В своем сфабрикованном видео Россия намерена обвинять Украину в совершении тяжких преступлений против русскоязычного населения.

«Видео будет обнародовано, чтобы подчеркнуть угрозу безопасности России и лечь в основу военных действий, — цитирует WP высокопоставленного представителя администрации Байдена. — Это видео, если его опубликуют, может послужить Путину той искрой, которая ему необходима, чтобы инициировать и оправдать военные действия против Украины».

NYT уточняет, что в Москве хотят обвинить Украину в «геноциде русскоязычного населения», а спровоцированную из-за видео волну возмущения — использовать для оправдания нападения либо же для призыва самопровозглашенных лидеров «Л/ДНР» к вмешательству России.

В Госдепе США отдельно отметили, что речь идет об «очень похожем наборе тактик», который Россия применила для агрессии в 2014 году.

Кто участвует в разработке плана?

Белый дом убежден, что непосредственное участие в его подготовке принимает российская разведка (ГРУ, по данным NYT). Кроме того, известно, что в РФ уже «набрали» людей, которые должны быть вовлечены в инсценировку, зафиксированную на видео.

«Все будет полностью сфабриковано российской разведкой», — подтвердил спикер Госдепа США Нед Прайс.

Кто согласовал такую идею?

В Минобороны США убеждены, что подобные операции утверждает высшее руководство РФ. «Согласно нашему опыту, лишь очень немногие из [сценариев] такого рода не предполагают одобрения на самых высших уровнях российской власти», — добавил Кирби, отказавшись уточнить, считает ли Пентагон персонально вовлеченным в этот план Владимира Путина.

Когда РФ может воплотить этот план в жизнь?

В Госдепе США дали понять, что описанный сценарий — лишь один из вариантов действий России и о сроках либо вероятности его воплощения Вашингтону не известно.

«Мы не знаем, неизбежно ли Россия задействует этот либо иной вариант в ближайшие дни, — уточнил Прайс. — Однако мы решили обнародовать [этот план] сейчас, чтобы обнажить масштабы дестабилизирующих действий России в отношении Украины и разубедить Россию в идее продолжения этой опасной кампании и, в конечном итоге, развязания военной атаки».

Есть ли у США доказательства?

Вашингтон не обнародовал каких-либо документов либо других наглядных свидетельств намерений России, сославшись на необходимость защитить свои источники и методы работы разведки.

Однако в Госдепе заверили, что разоблачающие заявления базируются на данных разведсообщества США, предоставленных Белому дому. В то же время Неду Прайсу пришлось выдержать натиск критических вопросов от американских журналистов, требовавших обнародования непосредственных доказательство намерений РФ. В ответ он напомнил, что Вашингтон рассекречивает какие-либо сведения — как план фальсифицировать предлог в данном случае — «только тогда, когда мы уверены в этой информации». Прайс также полагает, что за себя должен говорить тот факт, что официальные ведомства США «могут вдаваться в мельчайшие детали», описывая видео, которое Москва готова использовать как повод для военной операции.

NYT ссылается на данные британских чиновников, которые утверждают, что Лондон провел «собственный анализ разведданных» — и теперь «твердо убежден», что Россия действительно планирует сфабриковать предлог, чтобы обвинить Украину в нападении.

Как Вашингтон оценивает такие планы Москвы?

В Госдепартаменте США подчеркнули, что информация о подготовке таких планов заставляет усомниться в недавних заявлениях РФ о приверженности мирному разрешению кризиса вокруг Украины.

Мир будет скептичен. В Посольстве США прокомментировали планы России сфабриковать повод для вторжения в Украину

«Россия дала понять, что готова продолжить дипломатические переговоры в качестве средства деэскалации, однако подобные действия [желание сфальсифицировать повод для вторжения] говорят об обратном», — заявил Прайс.

По его словам, США беспокоит и общий рост дезинформационных усилий России: к примеру, поток ложных утверждений [в пророссийском сегменте соцсетей и СМИ] о том, что Украина является агрессором, а России якобы угрожают «увеличился в среднем почти до 3500 сообщений в день — на 200% больше, чем в среднем за месяц до этого», сообщил спикер Госдепа.

Сообщали ли США Украине о намерениях РФ?

Да. Незадолго до обнародования информации США поделились ею с украинской стороной, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Сейчас мы ждем больше деталей», — отметил Кулеба, добавив, что такое известие не удивило официальный Киев.

«Мы с вами с 2014 года видели многие коварные действия Российской Федерации. Видели, что они ни перед чем не останавливаются, когда пытаются что-то сфальсифицировать и обвинить в чем-то Украину. Вся операция по оккупации Крыма произошла под фальшивым флагом: солдаты сняли с себя все отличительные признаки», — напомнил он.

По словам Кулебы, обнародование таких намерений России заранее является принципиально важным «И нам соответственно удается их срывать, — убежден министр иностранных дел Украины. Он заверил, что Киев продолжит сотрудничать с США «по разведывательной линии, по дипломатической линии — с тем, чтобы разоблачать злостные намерения РФ».

Как отреагировали на обличающие данные США в Кремле?

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что подобные материалы в США публиковались и ранее, однако за этим ничего не следовало.

«Это не первое подобное обещание. Ранее похожее тоже озвучивалось. Но так ничего и не выходило», — отметил Песков.

О каких еще сценариях Кремля западные разведки сообщали ранее?

В январе 2022 года администрация Байдена заявляла, что Россия отправила в ОРДЛО группы своих агентов, обученные диверсиям и боевым действиям в городах — предположительно для того, чтобы иметь возможность инсценировать атаку против сил «Л/ДНР» «под чужим флагом» и обвинить в ней Киев.

Позже британское правительство заявило, что Россия намерена привести ко власти в Киеве пророссийское правительство во главе с Евгением Мураевым и рядом чиновником времен Виктора Януковича.

