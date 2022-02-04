В 2023 году 11-классники будут сдавать два экзамена вместо четырех 3 4.02.2022, 13:32

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Что будет с остальными испытаниями?

3 февраля в Министерстве образования сообщили: с 2023 года 11-классников ждет всего два испытания — централизованные экзамены по русскому (или белорусскому) и математике. Сейчас выпускники сдают четыре испытания, пишет zerkalo.io. Возникает вопрос, а что будет с остальными экзаменами?

Сейчас выпускники 11-класса стают экзамены по русскому (или белорусскому) языку, математике, иностранному и истории Беларуси. С 2023 года историю и иностранный сдавать уже не придется. Изменения связаны с тем, что принятый недавно новый Кодекс об образовании установил новую форму экзаменов по окончании школы — централизованный экзамен (ЦЭ). Он заменит выпускные экзамены и централизованное тестирование по соответствующим предметам.

А что будет с экзаменом по истории Беларуси и английскому? Их отменяют?

Чтобы узнать ответ на этот вопрос, журналисты как обычные граждане позвонили в Министерство образования. В управлении общего среднего образования пояснили, что экзамен по истории Беларуси не отменяется, а переносится с 11 класса в 9 класс.

— С 2023 года экзамен по истории Беларуси в 11 классе не предусматривается, а предусматривается в 9 классе, — пояснили в Министерстве и сообщили, что «это пока в работе». — Летом выйдет постановление министерства образования, в котором четко пропишут [перечень экзаменов на следующий год].

Журналисты также уточнили, а что будет с ребятами, которые сейчас в 9 и 10 классах. Девятиклассники, например, в этом году историю не сдают, так как пока экзамен в 11 класса, а к 2024-м, когда они будут заканчивать школу, испытание уже перенесется в 9 класс. В Минобразования эту ситуацию не пояснили и попросили дождаться начала учебного года. Тогда, сообщили, будет доведена вся информация.

Как оказалось, в Министерство образования сегодня набирал и читатель Андрей. Его интересовало, что будет с экзаменом по иностранному языку — отменят его или перенесут. Ему, рассказал мужчина, также сообщили, что вся информация о перечне выпускных экзаменов будет доведена в начале следующего года.

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