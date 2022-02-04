В Лондоне призвали к санкциям против «казахских клептократов» 2 4.02.2022, 13:44

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Фото: infosmi.net

Ограничения коснутся семьи Назарбаева и его приближенных.

«Клептократическая элита» Казахстана разбогатела на «украденных у народа» деньгах, отмывая их за рубежом, заявила на заседании британского парламента 3 февраля Маргарет Ходж. Она призвала Лондон ввести санкции против членов семьи экс-президента Нурсултана Назарбаева и олигархов из его окружения, заявив, что Великобритания не должна игнорировать коррупцию, сообщает «Радио Азаттык».

Январские события в Казахстане, в которых погибли не менее 227 человек, должны заставить Британию задуматься над тем, что существующие в стране порядки способствовали отмыванию в Лондоне «грязных денег» из центральноазиатского государства, «клептократическая элита» которого богатела на «украденных у народа» средствах, заявила член Лейбористской партии Маргарет Ходж в стенах британского парламента вечером 3 февраля. В ее 18-минутном выступлении были перечислены известные в Казахстане фамилии — экс-президента Казахстана, членов его семьи и людей из его близкого окружения.

«БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» И ЕЕ КАПИТАЛЫ

Экспертный центр Chatham House недавно сообщил, что казахстанская верхушка владеет недвижимостью в Великобритании на сумму более полумиллиарда фунтов стерлингов, сказала Ходж, отметив, что имущество на 330 миллионов принадлежит «большой семье» Назарбаева. Парламентарий привела в пример Саннингхилл-Парк, бывшее поместью принца Эндрю, проданное зятю Назарбаева Тимуру Кулибаеву за 15 миллионов фунтов стерлингов — на три миллиона выше запрашиваемой цены. Она также сослалась на недавнее расследование Центра по исследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP), рассказывающее о четырех благотворительных фондах Назарбаева с активами на сумму не менее 7,8 миллиарда долларов, которые вложены в отели, банки, дорогой самолет и даже фабрику по производству макарон. Часть этих капиталов контролируется через зарегистрированную в Великобритании компанию Jusan Technologies, отметила Ходж.

«Нурсултан Назарбаев был автократическим диктатором до 2019 года. В Казахстане всего 162 человека владеют 55 процентами богатства — в основном это члены семьи Назарбаева или его приближенные. У страны плохая репутация в области прав человека и мало свободы СМИ. Еще в 2006 году Джонатан Вайнер, тогда заместитель помощника госсекретаря по международному правоприменению в администрации [президента США Билла] Клинтона, сказал: "Я не могу представить себе лидера в свободном мире, настолько известного своей коррумпированностью, как Назарбаев… Мы знаем о его коррупции как минимум 15 лет". Но в Британии мы закрывали глаза, игнорировали коррупцию и помогали казахстанскому режиму отмывать и тратить грязные деньги», — сказала в своем выступлении Ходж.

Член парламента привела целый ряд имен. В частности, она назвала Динару Кулибаеву, среднюю дочь Назарбаева, которая включена американским журналом Forbes в список миллиардеров.

Ходж сказала и о старшей дочери Назарбаева Дариге, ее предполагаемом муже Кайрате Шарипбаеве и сыне Нурали Алиеве, напомнив о разбирательстве в Высоком суде Лондона вокруг роскошных объектов недвижимости. В 2020 году британское агентство по борьбе с преступностью наложило арест на два особняка и квартиру Назарбаевой и Алиева, посчитав, что они были куплены на незаконные деньги, однако суд отклонил «ордера на богатство неустановленного происхождения», приняв во внимание документы из Казахстана, в которых говорилось, что средства имели легальное происхождение.

Маргарет Ходж упомянула и Алию Назарбаеву, младшая дочь экс-президента, которая, по некоторым данным, вывела из Казахстана более 300 миллионов долларов через сеть офшоров, в том числе на Британских Виргинских Островах.

Член британского парламента остановилась также на «очень богатом» брате Назарбаева Болате и на племянниках Кайрате Сатыбалды и Самате Абише, которые, как говорит Ходж, владеют солидными капиталами через офшорные структуры и выступают «ключевыми игроками в ближайшем окружении Назарбаева, вовлеченными в текущую борьбу за власть, которая подрывает мир и безопасность».

Среди членов семьи экс-президента назван Кайрат Боранбаев, сват Дариги Назарбаевой, который тоже владеет элитной недвижимостью в Британии.

ДРУГИЕ ПРИБЛИЖEННЫЕ

Маргарет Хэдж перечислила несколько фамилий состоятельных людей, которые, как считают многие в Казахстане, близки к экс-президенту. Это бывший управляющий делами президента миллиардер Булат Утемуратов; владелец корпорации «Казахмыс» Владимир Ким; глава национализированного БТА Банка Кенес Ракишев (зять бывшего высокопоставленного чиновника Имангали Тасмагамбетова); совладельцы металлургического гиганта ERG члены «евразийской тройки» Александр Машкевич, Патох Шодиев и Алиджан Ибрагимов (умер в 2021 году); бывший руководитель фонда «Самрук-Казына» Ахметжан Есимов и его (бывший) зять Галимжан Есенов; контролирующие Центрально-Азиатскую электроэнергетическую корпорацию Александр и Яков Клебановы.

Кроме того, Ходж назвала «соратников» Назарбаева, которые, по ее мнению, должны стать мишенями антикоррупционных санкций: бывшего спикера мажилиса Нурлана Нигматулина, бывшего заместителя председателя партии власти «Нур Отан» Бауыржана Байбека и бывшего министра юстиции Марата Бекетаева.

Британский законодатель привела имя Карима Масимова, который в прошлом месяце был снят с должности председателя КНБ и водворен под стражу как подозреваемый в «государственной измене». Дело против него засекречено.

Ходж сказала, что Масимов, бывший премьер-министр Казахстана, обвинялся в коррупции в Великобритании, а его предполагаемое доверенное лицо Айгуль Нуриева «замешана в крупных скандалах со взяточничеством на общую сумму 64 миллиона долларов со шведской телекоммуникационной компанией Teliа».

«Я назвала этих людей. Введение санкций в отношении этой коррумпированной элиты само по себе не искоренит порочную практику и не приведет к радикальным демократическим преобразованиям в Казахстане, но продемонстрирует, что мы имеем в виду то, когда говорим о взятых на себя обязательствах бороться с грязными деньгами и коррупцией. Цена бездействия высока. Репутация Лондона и нашего сектора финансовых услуг уже запятнана, Великобритания рассматривается как юрисдикция для грязных денег. Быстрыми действиями мы можем начать восстанавливать идею хорошей глобальной Британии и показать нашим союзникам, что мы не обеспечим убежище клептократам или олигархам», — сказала Ходж.

ВОПРОС САНКЦИЙ

Маргарет Ходж обратилась к государственному министру по делам Ближнего Востока, Северной Африки и Северной Америки Джеймсу Клеверли с вопросом, рассмотрит ли он введение санкций против упомянутых ею людей, которые «отмывали свои деньги, использовали структуры Великобритании, чтобы скрыть свои нечестные доходы, использовали "золотую визу", чтобы получить въезд в Великобританию, или нарушали права человека».

Клеверли сказал, что может заверить, что официальные лица Британии «примут к сведению» информацию об этих лицах, подчеркнув при этом, что «порой бывает контрпродуктивным вдаваться в подробности о том, какие санкции может предпринять правительство Великобритании».

«Мы знаем, что коррупция и незаконные финансовые средства могут иметь разрушительные последствия для государств и граждан, подрывать демократию, финансируя авторитарные программы и способствуя серьезной и организованной преступности. Великобритания показала на мировой арене, что у нее есть и средства, и воля для продвижения ответственного финансового поведения», — заявил министр.

Вопрос о санкциях после январских событий в Казахстане ранее обсуждался в Европейском парламенте. В прошлом месяце европейские депутаты приняли резолюцию, в которой содержится призыв «ввести целенаправленные санкции в отношении высокопоставленных должностных лиц Казахстана, ответственных за серьезные нарушения, совершенные во время протестов в январе 2022 года». Парламентарии также осудили массовые акты насилия, вспыхнувшие после мирных протестов, и призвали Нур-Султан воздержаться от слишком широкого применения обвинений в «терроризме» (по версии властей страны, беспорядки организовали «обученные за рубежом террористы», но убедительных доказательств в пользу этой версии нет, правозащитники выражают опасения, что обвинения в «терроризме» предъявят мирным жителям, требовавшим политических перемен).

МИД Казахстана назвал необъективной принятую Европарламентом резолюцию, в которой был также призыв к международному расследованию в связи с кровопролитными событиями начала января в Казахстане. Ставленник Назарбаева Касым-Жомарт Токаев отверг призывы к международному расследованию.

Бывший президент Нурсултан Назарбаев обладает титулом «елбасы» («лидера нации»), который гарантирует ему иммунитет от любого преследования и неприкосновенность его активов и активов членов его семьи.

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