«Путин выглядит крайне нервным» 4 4.02.2022, 13:51

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фото: ap

Происходит очень много событий.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что президент РФ Владимир Путин выглядит «крайне нервным».

«Мы видим сегодня крайне нервного Путина. Происходит очень много событий, человек очень нервничает по многим вопросам», — сказал он в эфире программы «Право на владу», передает nv.ua.

По словам Данилова, когда Путин говорит, что для РФ «вопрос по Крыму решен» — для Украины вопрос по Крыму не решен.

«Это наша земля и мы спокойно и взвешенно будем делать все, чтобы Крым и оккупированная территория Донецкой и Луганской области вернулись домой, вернулись в нашу страну, и мы это обязательно сделаем», — сказал он.

Угроза вторжения России в Украину

Россия стягивает войска к украинским границам с конца октября 2021 года. По словам министра обороны Алексея Резникова, по состоянию на 28 января 2022-го на границе с Украиной находятся около 130 тысяч российских военных, но не наблюдается никаких действий военного характера, который бы отличались от ситуации весной прошлого года.

В Госдепе США считают, что президент РФ Владимир Путин может решиться на вторжение в Украину до середины февраля. По информации западных СМИ, Россия завершила «последние приготовления ко вторжению». В то же время Алексей Данилов заявил, что власти Украины не видят прямой угрозы вторжения России.

Ситуация у восточной украинской границы вызывает беспокойство среди чиновников США и стран Европы. По словам американского президента Джо Байдена, Белый дом готовит комплекс мер, чтобы не допустить нового вторжения России в Украину. Глава Белого дома охарактеризовал их как «наиболее всеобъемлющий комплекс инициатив, чтобы Путину было очень трудно сделать то, что, как опасаются люди, он может сделать».

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