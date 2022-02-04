Названы продукты, способные повысить настроение зимой 1 4.02.2022, 13:58

1,406

Рекомендации диетолога.

Врачи рассказали о том, какие именно продукты необходимо добавить в рацион зимой, чтобы не было плохого настроения. Они отметили, что многие люди сталкиваются в холодное время года с сезонным аффективным расстройством (САР). В результате этого может развиться депрессивное состояние, усталость, апатия, ожирение, нарушение функций когнитивного характера, пишут «Новости планеты».

САР появляется под влиянием разных факторов. Чаще всего причиной становится недостаточное количество витамина D в организме. Также может заметно упасть уровень серотонина, меняется уровень мелатонина. В большинстве случаев с подобной проблемой сталкиваются женщины.

Специалисты Американской психиатрической ассоциации отметили, что симптомы преимущественно возникают осенью и зимой, когда на улице недостаточное количество солнечного света. Состояние улучшается, когда наступает весна. Наиболее сложным периодом для пациентов становится январь и февраль.

Люди, которые сталкиваются с САР, вынуждены посещать психолога, а также принимать достаточно сильные антидепрессанты. Поэтому диетолог Джулиана Тамайо рассказала о том, что сделать симптомы не такими сильными можно с помощью еды. Очень хорошо помогают решить проблему злаки. В составе большинства из них содержится огромное количество клетчатки, витамина В12, фолиевой кислоты. Именно эти вещества позволяют наиболее эффективно бороться с депрессией.

Витамин В12 играет очень важную роль в здоровье психики, поэтому при его недостатке начинает проявляться вялость, анемия. Фолиевая кислота помогает создавать новые клетки и регенерировать тем, что уже есть.

Также необходимо употреблять рыбу, которая содержит нежирные белки. Диетолог Сьюзан Келли отметила, что зимой очень полезным будет тофу, а также темный какао-шоколад. В нем присутствует много магния, минерала, способного сделать признаки депрессии не такими сильными.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».