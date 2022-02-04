Евродепутат о решении Кремля по Deutsche Welle: Это выглядит как истерика 3 4.02.2022, 14:05

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Что теперь будет с отношениями России и Германии?

МИД России сообщил о прекращении спутникового и иного вещания немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle, а также о закрытии ее корреспондентского пункта в Москве. Как сообщается на сайте МИДа, решение принято в связи с запретом вещания телеканала RT DE в Германии

Депутат Европарламента Сергей Лагодинский рассказал "Настоящему Времени", можно ли считать ответ Москвы соразмерным и может ли сложившаяся ситуация повлиять на сделку по "Северному потоку – 2".

– По вашему мнению, ответ российского МИДа соразмерен тому решению, которое приняла Германия?

– Нет, он не только несоразмерен, он вообще не соответствует. Так сказать, я не вижу здесь никакой симметрии. Обычно говорят о симметричных ответах. Во-первых, в Германии никаким журналистам работу не запрещали, здесь идет речь вообще просто о лицензии и праве на вещание самого телеканала, начнем с этого. Во-вторых, в Германии та же Deutsche Welle тоже запрещена, здесь просто идет речь о регулятивных мерах, которые у нас в Германии действуют. И ожидать, что сделают исключение для российской или какой-либо другой компании мне кажется, это абсолютно несоразмерно так же, как и Russia Today, в Германии, например, запрещено вещание и "Немецкой волне" – Deutsche Welle, потому что Deutsche Welle является государственной компанией. В России такого запрета нет, поэтому то, что происходит, это такое ожидание от немецкого регулятивного агентства немецкие законы нарушать и в то же время нарушение российских законов со стороны российских властей.

– В сообщении российского МИДа о запрете вещания в стране Deutsche Welle говорится, что это "первый этап" ответа. Как вам кажется, чего стоит ожидать от Москвы дальше?

– Я не хочу, так сказать, ничего подсказывать, никаких идей, ожидать от Москвы можно многого, это мы уже видели на протяжении многих лет. Опять же, говоря о несоразмерности ответной реакции, хотя бы сопоставление этих каких-то тайных списков, в которые попадут люди, которые как-то воздействовали на что-то, все это очень странно и преувеличено, но я считаю, что со стороны, скажем так, это выглядит немножко как истерика. Вот российская власть создала себе такое пропагандистское оружие, радовалась, что его можно использовать везде, включая Германию, но тут была несостыковка, надо было, наверное, как-то, например, финансирование по-другому организовывать, может быть, с адвокатами надо было посоветоваться до того, как начинать работу здесь, в Германии. Не сделали – ну вот теперь это оружие пропагандистское, к сожалению, придется как-то забирать, относить назад. И это неприятно, конечно, российским властям, и вот они немножко так сильно реагируют.

– МИД Германии несколько минут назад выпустил заявление, в котором говорится, что решение закрыть корпункт Deutsche Welle в Москве еще больше осложняет отношения России и Германии. Поэтому хотел бы вас спросить, взаимные запреты, говорят о плохих отношениях России и Германии. Вы бы как охарактеризовали нынешние отношения Москвы и Берлина?

– Я считаю, что отношения ровные. И если вы посмотрите на то, как немецкое правительство сейчас воспринимается всеми другими странами Запада, у нас только сегодня было заседание в Европейском парламенте в Брюсселе, вот сегодня утром я был, в котором шла речь о ситуации с Украиной. И сидели коллеги из Литвы, из Польши, из других стран и на меня очень так грозно смотрели, потому что Германия сейчас считается наиболее пророссийским звеном, скажем так, я бы не хотел использовать слова "западного фронта". Но мне кажется, что это недальновидное решение.

– Почему? Из-за "Северного потока"? Я хотел уточнить, прошу прощения.

– Из-за "Северного потока", большая дискуссия идет об экспорте вооружений для Украины, немецкое правительство, включая и министра иностранных дел Анналену Бербок, сказали, что они не могут и не будут поставлять вооружение Украине, был заморожен также экспорт немецкого оружия через третьи страны, например, из Эстонии. То есть в данном случае такие сигналы, которые очень многие западные союзники критикуют и считают, что слишком мягко Берлин выступает по отношению к Москве. И в этот же момент идет эскалация на этом медийном фронте. Это очень странное решение, и это решение, которое мне кажется недальновидным, в принципе, не совсем рациональным со стороны российских властей.

– А не отыграют ли они во время встречи Путина и с канцлером Германии Шольцем во время его визита в Москву?

– Отыграть можно все что угодно, отыграть можно и наступление на Украину, отыграть можно и сосредоточение войск на российско-украинской или белорусско-украинской границе. Проблема в том, что в такой динамике всякое отыгрывание выглядит как слабость, и это делает шаги назад всегда очень сложными. Я не советник Кремля, но я бы все-таки советовал не идти на эскалацию, если неизвестно, как потом слезть с этого дерева, с этой пальмы назад на землю.

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