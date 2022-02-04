Урсула фон дер Ляйен: Санкции против России затронут сферу высоких технологий 1 4.02.2022, 14:15

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Урсула фон дер Ляйен

Фото: Bloomberg

РФ не сможет их заменить.

В Еврокомиссии заявили, что санкции против России затронут сферу высоких технологий.

Об этом рассказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью газете Handelsblatt:

- Речь идет о высокотехнологичных комплектующих, которые Россия сама просто заменить не сможет, в сфере искусственного интеллекта и вооружений, квантовых компьютеров, лазеров и космических полетов. Россия должна срочно модернизировать свою экономику. Этого не удастся сделать без технологий.

Она добавила, что пакет включает в себя экономические и финансовые санкции. Фон дер Ляйен не исключила введение мер против людей из окружения Путина.

«Конечно, могут в значительной степени пострадать лица из окружения Путина и олигархи — с одной стороны, из-за включения в список персональных санкций, но, прежде всего, в связи с финансовыми и экономическими санкциями, которые мы готовим», — сказала политик.

Она также прокомментировала ситуацию с газопроводом «Северный поток — 2». По словам фон дер Ляйен, его запуск будет зависеть от действий России: «В этом остром кризисе все будет зависеть от позиции России. <…> РФ оказывает военное давление на Украину и использует газ в качестве рычага воздействия на нас [ЕС]. Поэтому «Северный поток — 2» нельзя исключать из санкционного списка, это совершенно ясно», — пояснила глава Еврокомиссии.

Она добавила, что проблем с поставками газа в Евросоюз не ожидается — «Газпром» и Россия выполняет все свои договорные обязательства.

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