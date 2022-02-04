«С миру по нитке»: как мобильный оператор разводит белорусов на деньги 5 4.02.2022, 14:17

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фото: shutterstock

Житель Борисова рассказал о странных смс.

«Деньги любят все. Но одно дело их честно зарабатывать, а другое — выманивать мошенническими способами. И занимаются этим не только финансовые мошенники, но и вполне респектабельные фирмы под всем известными брендами», — написал EX-PRESS.BY житель Борисова. Горожанин прислал скрины сообщений мобильного оператора, которые доказывают этот факт.

— Когда я пару месяцев назад получил смс на свой мобильный телефон с рекламой какого-то развлекательного сервиса, а буквально следом за ней — новую смс с сообщением о том, что подписан на него, мне и в голову не пришло, что это может быть отработанной схемой по изъятию денег, — рассказал житель Борисова.

Стоимость подписки на развлекательные сервисы не заоблачная, поэтому все закончилось звонком в информационно-справочную службу оператора, выяснениями и извинениями со стороны его работников.

— Однако спустя некоторое время история повторилась. Сперва пришло смс-сообщение с рекламой нового каталога хитов mp-3, которая не привлекла моего внимания и не вызвала никакой реакции, и буквально через несколько секунд после этого — новая смс-ка, в которой меня известили о том, что за 1 руб. 20 копеек я подписан на сервис. И приписка: «Для отказа отправьте бесплатное SMS с текстом СТОП1 на номер 3003», — говорит борисовчанин.

— Ну, слава богу, хоть тут см-ска бесплатная. Хотя 1 рубль 20 копеек уже с моего счета успели улетучиться — вот так, просто, без обиняков, что называется, и каких-то заумных многоходовок. 1.20, кстати, стоит ровно одна неделя пользования сервисом, поэтому если не отослать бесплатную смс-ку с отказом от навязчивой услуги, денежка со счета будет списываться регулярно.

Но, как оказалось, это солидная компания, и поэтому еще одно смс-сообщение, которое пришло через пару минут, предупреждало о том, что на балансе почти не осталось денег.

— Мне такая, с позволения сказать, отеческая забота о состоянии моего счета после фокуса с подпиской на развлекательный сервис не кажется такой уж лишней. Ведь от того, будут ли на нем лишние средства, зависит не только моя связь с внешним миром, но и, как видно, благосостояние моего оператора. С миру по нитке, как говорится, — мобильному оператору рубаха.

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