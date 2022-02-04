Зеленский согласился на встречу с Путиным в Турции 30 4.02.2022, 14:21

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Эрдоган сообщил, что положительный ответ дал и глава РФ.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что президент Украины Владимир Зеленский согласен на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Турции.

Об этом сообщает CNN Turk.

«По нашему приглашению, чтобы Путин посетил Турцию по возвращении из Китая, был получен положительный ответ. Сейчас мы уточняем дату. После этого, надеюсь, мы хотим провести встречу Путина и Зеленского. Мы договорились с Зеленским по этому поводу», — сказал он.

3 февраля президент Турции Реджеп Эрдоган прибыл с визитом в Украину, где провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара хочет организовать встречу президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина с глазу на глаз.

Он подчеркнул, что отношения между Украиной и Россией «расстраивают Турцию».

19 января Реджеп Тайип Эрдоган предложил украинскому коллеге Владимру Зеленскому и главе Кремля Владимиру Путину провести встречу в Турции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложение Эрдогана провести встречу Зеленского и Путина в Турции.

«Мы приветствуем усилия любых стран, которые могут помочь в урегулировании ситуации в Украине», — сказал он.

По его словам, «основные разногласия связаны с пробуксированием процесса выполнения Минских соглашений со стороны Украины».

«Если Турция может побуждать их к выполнению этих договоренностей, то это можно только приветствовать. Место проведения встречи вторично», — сказал он.

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